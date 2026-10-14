Sindhudurg Farmer Compensation : e-KYC अपूर्ण असल्यास 4 कोटी 41 लाखांची नुकसानभरपाई अडकणार; सिंधुदुर्गातील 'या' 2,212 शेतकऱ्यांना मोठा फटका

ओरोस : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आंबा-काजू बागायतदारांना नुकसानभरपाई वितरणाच्या प्रक्रियेला वेग आला असून, आणखी ९५३ बागायतदारांच्या बँक खात्यांत सुमारे १ कोटी ३५ लाख रुपयांची भरपाई जमा झाली (Sindhudurg crop loss compensation 2026 update) आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात आतापर्यंत भरपाईचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या २९ हजार ३०८ वर पोहोचली असून, त्यांच्या खात्यांत तब्बल ६४ कोटी ५३ लाख रुपयांची रक्कम जमा झाली आहे. .दरम्यान, ई-केवायसी प्रक्रिया अपूर्ण असल्याने २ हजार २१२ शेतकऱ्यांची ४ कोटी ४१ लाख रुपयांची भरपाई रखडली आहे. जिल्ह्यातील आंबा व काजू पिकांच्या नुकसानीमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या बागायतदारांना दिलासा देण्यासाठी शासनाकडून नुकसानभरपाई वितरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. जिल्ह्यातील एकूण ३४ हजार ९३९ पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी ७५ कोटी ९४ लाख १९ हजार ९८४ रुपयांच्या निधीला पोर्टलद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे..त्यापैकी आतापर्यंत २९ हजार ३०८ शेतकऱ्यांच्या खात्यांत ६४ कोटी ५३ लाख ४ हजार ८४६ रुपयांची रक्कम प्रत्यक्ष जमा झाली आहे. यापूर्वी जिल्ह्यातील २८ हजार ३५५ शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळाली होती. त्यात आता आणखी ९५३ लाभार्थ्यांची भर पडली आहे. त्यामुळे भरपाई मिळालेल्या बागायतदारांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत असून, उर्वरित पात्र शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, यासाठी प्रशासनाकडून पाठपुरावा सुरू आहे. दरम्यान, मंजूर लाभार्थ्यांपैकी अद्याप ५ हजार ६३१ शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळणे बाकी आहे. त्यातील २ हजार २१२ शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया प्रलंबित असल्यामुळे त्यांची ४ कोटी ४१ लाख ४४ हजार रुपयांची रक्कम वितरित होऊ शकलेली नाही..Satara District Bank Chairman : 'अध्यक्ष भाजपचाच होणार, नाहीतर स्वबळावर लढणार'; जयकुमार गोरेंच्या वक्तव्याने महायुतीसमोर नवी कोंडी? राजकीय संघर्ष पेटणार?.शेतकऱ्यांनी तातडीने ई-केवायसी करावी नुकसानभरपाई मंजूर होऊनही केवळ तांत्रिक प्रक्रिया अपूर्ण असल्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत मिळण्यास विलंब होत आहे. विशेषतः ई-केवायसी, आधार संलग्नता आणि बँक खात्यांशी संबंधित त्रुटी दूर करणे आवश्यक आहे. पात्र शेतकऱ्यांनी या बाबींची पूर्तता करून नुकसानभरपाईचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..Sindhuratna Yojana 2.0 : परशुराम मंदिर ते गोवळकोट किल्ला! चिपळूणमधील 'या' प्रमुख पर्यटनस्थळांचा होणार कायापालट, स्थानिकांना मिळणार रोजगाराच्या मोठ्या संधी.शेतकऱ्यांसाठी आवाहन नव्याने भरपाई मिळालेलेबागायतदार- ९५३ भरपाई मिळणे बाकीलाभार्थी - ५, ६३१ई-केवायसी प्रलंबित शेतकरी - २, २१२ई-केवायसीमुळे रखडलेली रक्कम - ४.४१ कोटीजिल्ह्यातील स्थितीप्रत्यक्ष जमा रक्कम - ६४ कोटी ५३ लाखमंजूर झालेला निधी - २९ हजार ३०८आतापर्यंतचे लाभार्थी ७५ कोटी ९४ लाखपाच लाभार्थी शेतकरी - ३४ हजार ९३९.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.