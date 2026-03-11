कोकण

Heat Threatens Mango : वाढत्या उष्म्यामुळे आंबा पिकाला ‘साका’चा धोका; बागायतदारांना सावधगिरीचा इशारा

Mango farmers : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात वाढत्या उष्णतेमुळे आंबा पिकावर ‘साका’ विकाराचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. मुळदे येथील कृषी संशोधन केंद्राने हवामानावर आधारित कृषी सल्ल्यातून बागायतदारांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस : जिल्ह्यात येत्या आठवड्यात हवामान कोरडे राहणार असले तरी वाढत्या उष्म्यामुळे आंबा बागायतदारांना फळात ‘साका’ विकाराबाबत सतर्कतेचा इशारा मुळदे येथील कृषी सशोधन केंद्राने हवामानावर आधारित कृषी सल्ल्यातून दिला आहे.

