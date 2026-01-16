कोकण

Sindhudurg Health : ट्यूमर असताना गर्भवती ठरवले! धक्कादायक वैद्यकीय प्रकार; सिंधुदुर्ग आरोग्य यंत्रणेची पोलखोल

Wrong Medical Diagnosis : सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेजमधील चुकीच्या वैद्यकीय निदानामुळे ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेतील त्रुटी उघड झाल्या आहेत.
Sindhudurg Government Medical College, where the woman was initially misdiagnosed before being referred to Goa.

सकाळ वृत्तसेवा
ओरोस : सिंधुदुर्ग जिल्हा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात पोटात ट्यूमर असलेल्या महिलेला गर्भवती असल्याचे चुकीचे निदान केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. अधिक उपचारासाठी या महिलेला गोवा बांबुळी येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठविले होते. तेथे तपासणी अंती हा धक्कादायक प्रकार उघड झाला आहे.

