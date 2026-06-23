Konkan Monsoon Tourism : कोकणात फिरण्याचा बेत आखताय? थांबा! पावसाने ओढ दिल्याने सिंधुदुर्गातील 'हे' प्रसिद्ध धबधबे अजूनही कोरडेच, पर्यटकांची निराशा

देवगड : पावसाने ओढ दिल्याने तरुणाईच्या उत्साहामध्ये भर टाकणारे पावसाळी पर्यटन लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. मॉन्सूनच्या सुरुवातीला प्रवाहित झालेले नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत मात्र आटत चालल्याने तरुणाईचे पावसाळी बेत सध्यातरी अर्ध्यावरच राहिले (Devgad waterfalls tourism during monsoon season) आहेत. त्यामुळे आता शेतकऱ्यांप्रमाणेच तरुणाईलाही पावसाची प्रतीक्षा आहे. पावसानंतर लगेचच पर्यटनाला गती मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..मॉन्सूनचा प्रवास रखडल्यामुळे त्याचा भातशेती व्यवस्थापनावर थेट परिणाम जाणवण्याबरोबरच तालुक्यातील पर्यटन हंगामालाही झळ बसण्याचा अंदाज आहे. सुरुवातीचा जोराचा पाऊस झाल्यावर नैसर्गिक धबधबे प्रवाहित होऊन आपोआपच वर्षा पर्यटन बहरते, मात्र यंदा मॉन्सूनचा प्रवास थबकल्याने वर्षा पर्यटन काहीसे लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे..पर्यायाने अशा पर्यटनस्थळावरील संभाव्य गर्दीमुळे होणारा व्यावसायिक लाभ स्थानिकांना तातडीने होणार नसल्याने अशा व्यवसायिकांना काही दिवस वाट पाहावी लागण्याची शक्यता आहे. अलीकडे उन्हाळी पर्यटन तालुक्यात जोरात असते. या काळात शाळांना सुटी असल्याने तसेच आंबा, फणस आदी कोकणी मेव्याची रेलचेल असल्याने पर्यटकांचा या भागात ओढा असतो..Monsoon Travel : पावसाळ्यात स्वर्गाचा अनुभव! साताऱ्यातील 'या' 10 ठिकाणांना भेट दिली नाही, तर तुमची मान्सून ट्रिप अपूर्णच राहिल!.नगदी उत्पन्न मिळवून देणारा पर्यटन व्यवसाय असल्याने या काळात पर्यटनातून स्थानिकांची व्यवसाय वृद्धी होण्यास मदत होते. निवास न्याहारीसह शीतपेय, रसवंतीगृहे तसेच चहा, भजीचे स्टॉलही या काळात पूर्ण क्षमतेने गजबजलेले असतात. यातून समुद्र किनारच्या अनेक कुटुंबांना रोजगार उपलब्ध होऊन आर्थिक हातभार लागतो. यामध्ये अलीकडच्या काळात बचत गटांचाही सहभाग वाढल्याने त्यांनाही उत्पन्नाचे साधन मिळू लागले आहे..येथील समुद्रकिनारे, विजयदुर्गपासून वेंगुलेपर्यंतचा परिसर पर्यटकांनी गजबजलेला असतो. यामुळे पर्यटनातून मोठी आर्थिक उलाढाल होण्यास मदत होते. अलीकडे शाळा सुरू झाल्याने उन्हाळी पर्यटन संपुष्टात आले आहे. काहीजण शाळा सुरू झाल्यानंतर पर्यटनासाठी येत असल्याचेही चित्र असते, मात्र अशांचे प्रमाण फारच कमी असते. पहिला पाऊस झाल्यावर वर्षा पर्यटन बहरते. मात्र त्याला अजून म्हणावा तसा मुहूर्त सापडलेला दिसत नाही..सिंधुदुर्गातील प्रमुख वर्षा पर्यटनस्थळेतळवडे धबधबा (देवगड)मणचे धबधबा (देवगड)शिरगांव पाडागर (देवगड)सावडाव धबधबा (कणकवली)नापणे धबधबा (वैभववाडी)आंबोली धबधबा (सावंतवाडी)करुळ आणि फोंडा घाटातील धबधबे.Konkan Monsoon Update : रत्नागिरी, सिंधुदुर्गात पावसाची दमदार एन्ट्री! IMD कडून 26 जूनपर्यंत यलो अलर्ट, 'एल निनो'ने चिंतेत असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा.पावसाळी पर्यटनात काय काळजी घ्याल?हवामानाचा अंदाज पाहूनच प्रवासाचे नियोजन करा.घसरडे रस्ते, धबधबे आणि कड्यांच्या टोकाजवळ जाणे टाळा.नदी, ओढे किंवा पूरग्रस्त भाग ओलांडण्याचा प्रयत्न करू नका.रेनकोट, छत्री, टॉर्च आणि आवश्यक औषधे सोबत ठेवा.मोबाईल पूर्ण चार्ज ठेवा व पॉवर बँक जवळ बाळगा.वाहन चालवताना वेगावर नियंत्रण ठेवा आणि वाहतूक नियमांचे पालन करा.अनोळखी किंवा धोकादायक ठिकाणी एकटे जाणे टाळा.स्थानिक प्रशासन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या सूचनांचे पालन करा.प्लास्टिक कचरा टाकू नका; पर्यावरण स्वच्छ राखा.सेल्फी किंवा फोटो काढताना जीव धोक्यात घालू नका..पर्यटकांच्या चवीनुसार पदार्थयंदा पावसाचा वेग मंदावल्याने उन्हाळी पर्यटन अखेरपर्यंत चालले. शाळा सुरू होण्याच्या पूर्वसंध्येच्या रविवारपर्यंत पर्यटकांची किनारी भागात गर्दी जाणवत होती. शाळा सुरू झाल्यानंतर हळूहळू पर्यटकांची गर्दी ओसरली, मात्र पावसाअभावी वर्षा पर्यटनाचे बेत अजूनतरी अधांतरीच आहेत. पर्यटकांच्या पसंतीनुसार घावण, आंबोळी, चटणी, शेवया अशा पदार्थांमध्ये बचत गटातील महिलांची ‘मास्टरी’ असल्याने बचत गटांना व्यावसायिक लाभ होतो. पावसातदेखील महिला व्यावसायिक पर्यटकांना सेवा देतात. वर्षा पर्यटनाला तरुणाईची अधिक पसंती असते. पावसाळ्यात कुटुंबासह येणारे पर्यटकही आहेत. अलीकडे महिलांचाही सहभाग वाढत असल्याचे दिसते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.