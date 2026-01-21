Sindhudurg Education Crisis : निकालात अव्वल, पण प्रशासनात पोकळी सिंधुदुर्गचा शिक्षण विभाग बेजार! विद्यार्थ्यांचे भवितव्य वाऱ्यावर?

सिंधुदुर्गनगरी : गुणवत्तेत आघाडीवर असूनही सिंधुदुर्गाच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाला प्रशासकीय वाली नसल्याची स्थिती कायम आहे. जिल्ह्यातील बहुसंख्य कारभार प्रभारींच्याच हाती आहे. .शिक्षणाधिकाऱ्यांसह आठही तालुक्यांची गटशिक्षणाधिकारी पदे रिक्त आहेत. याचा शिक्षण विभागाच्या कामकाजावर परिणाम होत आहे. गेली दहा वर्षे सिंधुदुर्ग जिल्हा दहावी, बारावी निकालात राज्यात अग्रेसर राहिला आहे. .Sindhudurg Farmer : खत महागले, ताग शेतकऱ्यांचा आधार बनला; पण बियाणे दरांनी चिंता वाढली.असे असूनही शिक्षण विभागातील प्रमुख पदे रिक्त आहेत. यात शिक्षणाधिकारी, एक उपशिक्षणाधिकारी आणि आठही तालुक्यांच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे सद्य:स्थितीत रिक्त आहेत. यातील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे गेल्या दहा वर्षांपासून रिक्त असून प्रभारी अधिकारी सांभाळत आहेत. ही बाब जिल्ह्याचे शैक्षणिकदृष्ट्या खच्चीकरण करण्यासारखी आहे..जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाला ‘अ’ वर्गातील प्राथमिक शिक्षणाधिकारी हे एक पद मंजूर आहे, तेही पद गणपती कमळकर यांची बदली झाल्यानंतर रिक्त झाले आहे. या पदावर अद्यापही कोणत्याही अधिकाऱ्याची पूर्णवेळ नियुक्ती झालेली नाही. .Sindhudurg Farmers : मोहोर बहरला, पण फळे आलीच नाहीत; हवामान बदलाने काजू बागायतदार हताश.त्यामुळे हे पदही गेले काही दिवस प्रभारींच्या हाती सोपविले होते. अलीकडेच मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मागणीमुळे कमळकर यांच्याकडे या पदाची जबाबदारी पुन्हा देण्यात आली आहे..सद्य:स्थितीत ‘ब’ वर्गातील उपशिक्षणाधिकारी, अधीक्षक, आठही तालुक्यांचे गटशिक्षणाधिकारी अशाप्रकारे ‘ब’ वर्गामध्ये एकूण १८ पदे रिक्त आहेत. विशेष म्हणजे, ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था सांभाळणारी आठही गटशिक्षणाधिकाऱ्यांची पदे गेली दहा वर्षे भरलेली नसून ती रिक्त आहेत. .त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण विभागाचा कारभार हाकताना प्रशासनाला तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. प्राथमिक शिक्षकांना तसेच विद्यार्थ्यांना भेडसावणारे विविध प्रश्न, शिक्षकांच्या विविध प्रलंबित मागण्या, यासाठी हा विभाग नेहमीच वादग्रस्त ठरला आहे. .शिक्षक संघटनांकडून अनेक आंदोलने करून या विभागावर आरोप होत आहेत. असे असताना जिल्ह्याच्या शिक्षण विभागातील रिक्त पदे भरली जात नसल्याने शिक्षण व्यवस्था चालणार कशी?, विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षक मिळणार कसे?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. प्रशासनाने ही पदे तातडीने भरून जिल्ह्याच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या कारभारला गती द्यावी, अशी मागणी सर्वसामान्य नागरिकांतून होत आहे. ...तर भावी पिढी.घडणार कशी?सिंधुदुर्ग जिल्हा दहावी, बारावी निकालात राज्यात अग्रेसर राहिला आहे. असे असूनही शिक्षण विभागातील प्रमुख पदे रिक्तशिक्षणाधिकारी, एक उपशिक्षणाधिकारी आणि आठही तालुक्यांची गटशिक्षणाधिकारी पदे रिक्त. ‘अ’ वर्गातील प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पद मंजूर. या पदावर अद्याप कोणत्याही अधिकाऱ्याची पूर्णवेळ नियुक्ती नाही.ब’ वर्गातील उपशिक्षणाधिकारी, अधीक्षक, आठही तालुक्यांचे गटशिक्षणाधिकारी अशाप्रकारे ‘ब’ वर्गामध्ये एकूण १८ पदे रिक्त आहेत. कमळकर यांना अतिरिक्त पदभार.सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी पदाचा अतिरिक्त पदभार गणपती कमळकर यांच्याकडे सोपविला आहे. कमळकर यांची या पदावरून नुकतीच बदली झाली होती. मात्र, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या मागणीनुसार शिक्षण आयुक्त सचिद्र सिंह यांनी या अतिरिक्त पदभाराचे आदेश निर्गमित केले असून कमळकर यांनी अद्याप या पदाचा पदभार स्वीकारलेला नाही..तालुकानिहाय स्थिती अशी...तालुका रिक्त पदाचा कालावधीकणकवली १ जानेवारी २०१६ पासूनसावंतवाडी ५ ऑगस्ट २०१७ पासूनमालवण १ डिसेंबर २०१८ पासूनदेवगड १७ मार्च २०१९ पासून.कुडाळ २३ मार्च २०१८ पासूनवेंगुर्ले ३० जून २०१५ पासूनवैभववाडी १ जून २०२० पासूनदोडामार्ग १९ जून २०१५ पासून रिक्त.प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे सद्य:स्थितीत रिक्त असलेल्या वर्ग ‘ब’ आणि वर्ग ‘क’ अधिकाऱ्यांच्या पदाबाबतची माहिती शासनाला वेळोवेळी कळविली जाते. ही पदे थेट शासनाकडून भरली जातात मात्र, अद्यापही ही पदे भरली नसल्याने याबाबत पाठपुरावा सुरू आहे.- रवींद्र खेबुडकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.