Sindhudurg Education Crisis : निकालात अव्वल, पण प्रशासनात पोकळी सिंधुदुर्गचा शिक्षण विभाग बेजार! विद्यार्थ्यांचे भवितव्य वाऱ्यावर?

Primary education : गुणवत्तेचा जिल्हा, पण प्रशासकीय वाली नाही! सिंधुदुर्गच्या प्राथमिक शिक्षण विभागात शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी आणि आठही तालुक्यांचे गटशिक्षणाधिकारी पदे रिक्त
Sindhudurg Zilla Parishad building highlighting administrative challenges

- नंदकुमार आयरेसकाळ वृत्तसेवा
सिंधुदुर्गनगरी : गुणवत्तेत आघाडीवर असूनही सिंधुदुर्गाच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाला प्रशासकीय वाली नसल्याची स्थिती कायम आहे. जिल्ह्यातील बहुसंख्य कारभार प्रभारींच्याच हाती आहे.

