कोकण

कोकणात बंदुक निर्मिती कारखाना, मुद्देमाल जप्त; एकाला अटक

Sindhudurg News : कोकणात सिंधुदुर्गमध्ये बंदुक निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यावर पोलिसांनी कारवाई करत लाखोंचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी एकाला अटक करण्यात आली आहे. पोलिसांच्या या कारवाईनंतर जिल्ह्यात खळबळ उडालीय.
Sindhudurg Raid Exposes Illegal Weapons Manufacturing Unit

Police raided an illegal gun manufacturing factory in Sindhudurg

सकाळ वृत्तसेवा कुडाळ, ता. २८ : निरुखे सुतारवाडी येथे बेकायदेशीररीत्या सुरू असलेल्या बंदूक निर्मितीच्या कारखान्यावर स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने छापा टाकून कारखाना उद्ध्वस्त केला. या कारवाईत ३ तयार बंदुका, ६ बॅरल आणि बंदूक बनविण्याचे साहित्य असा एकूण १ लाख १४ हजार ६०० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. याप्रकरणी संशयित जगन्नाथ शंकर मेस्त्री (वय ६५, रा. निरुखे सुतारवाडी) याला पोलिसांनी अटक केली.

निरुखे सुतारवाडी येथील एका पत्र्याच्या शेडमध्ये अवैध अग्निशस्त्रे तयार केली जात असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली होती. पोलिस निरीक्षक प्रवीण कोल्हे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने २७ एप्रिल रोजी रात्री ११ वाजण्याच्या सुमारास निरुखे येथे छापा टाकला.

या कारवाईत पोलिसांनी घटनास्थळावरून ३ तयार अग्निशस्त्रे, बंदुकीचे ४ लाकडी बट, ६ लोखंडी बॅरल आणि शस्त्रे तयार करण्यासाठी लागणारे वेल्डिंग मशीन, ग्राइंडर व इतर साहित्य जप्त केले. याप्रकरणी संशयित जगन्नाथ मेस्त्री याच्यावर गुन्हा दाखल केला आहे.

