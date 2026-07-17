कोकण

Sindhudurg Rain Update : 6 दिवसांनंतर पाऊस आला खरा, पण...; सिंधुदुर्गातील भात पिकावर मोठे संकट! हवामान विभागाचा 'हा' अंदाज चिंता वाढवणार

Sindhudurg rain update today : सिंधुदुर्गात सहा दिवसांनंतर झालेल्या हलक्या पावसामुळे भातशेतीला तात्पुरता दिलासा मिळाला. मात्र, पुनर्लागवडीसाठी आवश्यक मुसळधार पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे.
Konkan monsoon latest update

Konkan monsoon latest update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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वैभववाडी (सिंधुदुर्ग) : जिल्ह्यात तब्बल सहा दिवसांनंतर आज पावसाच्या सरी बरसल्या. यामुळे पुनर्लागवड केलेल्या भातरोपांना काही अंशी दिलासा मिळाला; मात्र शेतकऱ्यांना चांगल्या पावसाची प्रतीक्षाच आहे.

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