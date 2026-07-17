Sindhudurg Rain Update : 6 दिवसांनंतर पाऊस आला खरा, पण...; सिंधुदुर्गातील भात पिकावर मोठे संकट! हवामान विभागाचा 'हा' अंदाज चिंता वाढवणार

वैभववाडी (सिंधुदुर्ग) : जिल्ह्यात तब्बल सहा दिवसांनंतर आज पावसाच्या सरी बरसल्या. यामुळे पुनर्लागवड केलेल्या भातरोपांना काही अंशी दिलासा मिळाला; मात्र शेतकऱ्यांना चांगल्या पावसाची प्रतीक्षाच आहे..जिल्ह्यात १० जुलैनंतर पावसाने दडी (Konkan monsoon rainfall forecast July 2026) मारली. पावसाअभावी भातरोप पुनर्लागवड रखडली. दुसरीकडे लागवड केलेल्या २७ पैकी १० हजार हेक्टरवरील भातपीक पावसाअभावी करपण्यास सुरुवात झाली होती. अनेक ठिकाणी रोपे कोमेजली होती. त्यामुळे मोठे संकट होते..मात्र, जिल्ह्यात बुधवारी (ता. १५) सायंकाळपासून पावसाचे वातावरण निर्माण झाले. काही भागांत शिडकावादेखील झाला. काल पहाटेपासून जिल्ह्यात सर्वत्र सरी बरसण्यास सुरुवात झाली. सावंतवाडी, कणकवली, कुडाळ, वैभववाडी, देवगड तालुक्यांमध्ये हलक्या सरी सुरू झाल्या. सायंकाळी उशिरापर्यंत हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या सरी सुरू होत्या. पावसाला सुरुवात झाली असली तरी भातरोप पुनर्लागवडी योग्य पावसाची अजूनही प्रतीक्षा आहे. त्यामुळे लागवडीची कामे खोळंबलेलीच आहेत..Sagareshwar Wildlife Sanctuary : माणसाने तयार केलेले देशातील पहिले अभयारण्य! सांगलीच्या सागरेश्वरचा कायापालट कसा झाला? पाहा खुणावतेय हरिण-काळविटांचे 'माहेरघर'.असा असेल पाऊसहवामान विभागानुसार १६ ते २३ जुलैपर्यंत कोकणात केवळ १० ते २० मिलिमीटर पावसाचा अंदाज आहे. पालघर वगळता इतर जिल्ह्यांमध्ये १५ टक्के, तर २३ ते ३० जुलैपर्यंत २० ते ४० मिलिमीटर पावसाचा अंदाज आहे..चिंता वाढविणारा अंदाजहवामान विभागाने यलो अलर्ट दिला असला तरी पावसामध्ये फारसा जोर नव्हता. दरम्यान, २० जुलैपर्यंत ‘ग्रीन अलर्ट’ दिला आहे म्हणजे या कालावधीत कमी पावसाचा अंदाज आहे. त्यामुळे पुनर्लागवडीच्या दृष्टीने हा चिंताजनक अंदाज मानला जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.