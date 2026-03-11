Rice Cultivation : भात लागवडीत घसरण सुरूच; सिंधुदुर्गात; चिंताजनक स्थिती, पाच वर्षांत ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट

वैभववाडी : जिल्ह्यात वर्षागणिक भात लागवडीखालील क्षेत्र आणि उत्पादनात मोठी घट होत आहे. यावर्षी आतापर्यंत ४१,३९४.४० क्विंटल भात खरेदी झाली आहे. पाच वर्षांत ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट झाल्याचे स्पष्ट होत असून, सिंधुदुर्ग कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने ही चिंताजनक बाब मानली जात आहे..राज्यातील कोकण किनारपट्टीचे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर आणि गडचिरोली, चंद्रपूर, गोंदिया आणि भंडारा या जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात भात उत्पादन घेतले जाते. सिंधुदुर्ग जिल्हाही काही वर्षांपूर्वी भातपिकांसाठीच ओळखला जात होता. .Premium|Satara Agriculture Development : सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा नांगर ते एआय प्रवास; कृषी क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल.अलीकडे फळ पिकांमध्ये या जिल्ह्याचे नाव राज्यात अग्रेसर आहे. मात्र, १९९० पर्यंत दीड लाख हेक्टरपर्यंत क्षेत्र भातपिकाखाली होते. नोकरीसाठी होत असलेले तरुणांचे स्थलांतर, मजुरांची वानवा, पिकांमधील अस्थिरता यामुळे गेल्या काही वर्षांत वर्षागणिक भात लागवडीखालील क्षेत्रात घट होत गेली. .२०२३-२०२४ मध्ये जिल्ह्यात ६२ हजार हेक्टर क्षेत्रावर भात पीक लागवड केली होती. मात्र, यंदाच्या खरीप हंगामात त्यामध्ये घट झाली. २०२४-२५ मध्ये ५५ हजार हेक्टरवरच भात पीक लागवड केली. .Premium|Satara Agriculture Development : सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा नांगर ते एआय प्रवास; कृषी क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल.जिल्ह्याची उत्पादकता सरासरी हेक्टरी ३८ ते ४० क्विंटलपर्यंत आहे. घरगुती वापराकरिता शिल्लक ठेवून उर्वरित भात शेतकरी विक्री करतात. काही शेतकरी व्यावसायिकपणे भात पीक उत्पादन घेतात..दरम्यान, यावर्षी अतिवृष्टीमुळे अनेक भागांतील भातपिकांचे मोठे नुकसान झाले, त्यामुळे काहीसे उत्पादन कमी झाले. जिल्ह्यात लांबलेल्या पावसामुळे यावर्षी भात खरेदीला देखील विलंबाने सुरुवात झाली. .जिल्ह्यातील ४१ केंद्रांवर डिसेंबरमध्ये भात खरेदीला प्रारंभ झाला. भातखरेदीतील गैरप्रकार टाळण्यासाठी शासनाने पीक पाहणीनंतर नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांकडूनच भातखरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. गेले दोन-अडीच महिने जिल्ह्यातील ४१ केंद्रांवर भात खरेदी सुरू आहे..भात खरेदीत यावर्षी मोठी घट होणार हे आता निश्चित झाले आहे. आतापर्यंत केवळ ४१,३९४.४० क्विंटल भात खरेदी झाली आहे. ३१ मार्चपर्यंत भात खरेदीला मुदत असली, तरी भातखरेदी यापुढे खूप कमी होणार आहे. भात उत्पादनात मोठी घट झाल्यामुळेच भातविक्री कमी झाल्याचे सांगितले जात आहे..काही महत्वाचे...जिल्ह्यात यावर्षी ५५ हजार हेक्टरवर भात पीक लागवडजिल्ह्याची भात उत्पादकता ३८ ते ४० क्विंटलपर्यंतजिल्ह्यात सर्वाधिक भात उत्पादन कुडाळ तालुक्यात.खरेदी घटलीशासनाने क्विंटलला २,३६९ रुपये दर दिला आहे. दरम्यान, गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी भात खरेदीत घट झाली आहे. गेल्या वर्षी ६५,४२९ क्विंटल भात खरेदी झाली होती. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत २४,०३५ क्विंटलची घट झाली आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून जिल्ह्यात भात खरेदीत घट होत असल्याचे चित्र आहे. गेल्या पाच वर्षांचा आलेख पाहता ६५,६९६ क्विंटलची घट झाली आहे. ही घसरण जिल्ह्याच्या शेतीच्या अंगाने चिंताजनक मानली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.