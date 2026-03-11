कोकण

Rice Cultivation : भात लागवडीत घसरण सुरूच; सिंधुदुर्गात; चिंताजनक स्थिती, पाच वर्षांत ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट

Sindhudurg Rice Farming : कोकणातील पारंपरिक भात शेतीसाठी ओळखला जाणारा सिंधुदुर्ग जिल्हा आता मोठ्या कृषी संकटाचा सामना करत आहे. गेल्या काही वर्षांत भात लागवडीखालील क्षेत्र आणि उत्पादनात सातत्याने घट होत आहे.
Sindhudurg Rice Farming

Sindhudurg Rice Farming

sakal

एकनाथ पवार : सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वैभववाडी : जिल्ह्यात वर्षागणिक भात लागवडीखालील क्षेत्र आणि उत्पादनात मोठी घट होत आहे. यावर्षी आतापर्यंत ४१,३९४.४० क्विंटल भात खरेदी झाली आहे. पाच वर्षांत ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त घट झाल्याचे स्पष्ट होत असून, सिंधुदुर्ग कृषी क्षेत्राच्या दृष्टीने ही चिंताजनक बाब मानली जात आहे.

Loading content, please wait...
Sindhudurg
rice
rice farming
rice news
cultivation

Related Stories

No stories found.