Mumbai-Goa Highway Accident : होळीच्या सणावर विरजण! 18 वर्षाच्या बहिणीचा भावासमोरच दुर्दैवी अंत; खारेपाटणमधील शेट्ये कुटुंबावर कोसळला दु:खाचा डोंगर

तळेरे (सिंधुदुर्ग) : नडगिवे येथे रस्त्यानजीक उभ्या असलेल्या ट्रकला मोटारीने मागून धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात तरुणीचा जागीच मृत्यू झाला. तनीषा पुरुषोत्तम शेट्ये (वय १८, रा. खारेपाटण जिजामातानगर) असे तिचे नाव आहे, तर तिचा भाऊ ऋतुपर्ण (वय २३) हा गंभीर जखमी झाला. हा अपघात मुंबई-गोवा महामार्गावर धुरी भाटलेवाडी बसथांब्याजवळ (Sindhudurg Talere road accident) काल दुपारी साडेबाराच्या सुमारास झाला. .ऐन होळीच्या सणात झालेल्या या घटनेमुळे नडगिवे गाव शोकसागरात बुडाला आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की, खारेपाटण जिजामातानगरनगर येथील पुरुषोत्तम शेट्ये हे एसटी महामंडळामध्ये चालक म्हणून सेवेत असून, तनीषा व ऋतुपर्ण ही त्यांची दोन मुले आहेत..होळीच्या उत्सवात सहभागी होऊन ऋतुपर्ण हा घरी आला. तेथून आपल्या मोटारीने (एमएच ०९, एबी ४३३९) बहीण तनीषा हिच्या सोबत खारेपाटण येथून तळेरेच्या दिशेने जात होता. महामार्गावर नडगिवे धुरी भाटलेवाडी येथील बसथांब्याजवळ अभिजित प्रमोद वैद्य (रा. रत्नागिरी नाखरे) हे आपल्या मालकीचा ट्रक (एमएच ०८, एपी ४२४९) रस्त्याच्या बाजूला थांबवून चालक गणेश शशिकांत पाष्ट्ये (रा. नडगिवे) यांच्यासोबत जेवायला गेले होते..यादरम्यान ऋतुपर्ण याचे मोटारीवरील नियंत्रण सुटल्याने मोटारीने ट्रकला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. ही धडक एवढी भीषण होती की, तनीषा हिचा जागीच मृत्यू झाला, तर ऋतुपर्ण हा गंभीर जखमी झाला. त्याला उपचारासाठी कणकवली उपजिल्हा रुग्णालय येथे दाखल करण्यात आले, तर पुढील उपचारासाठी कोल्हापूर येथे हलवण्यात आले..अपघाताची माहिती मिळताच खारेपाटण ग्रामस्थांनी धाव घेतली. तनीषाच्या मृतदेहासह जखमी ऋतुपर्णला बाहेर काढले. खारेपाटण पोलिस ठाण्याचे पोलिस अंमलदार मिलिंद देसाई, पोलिस हवालदार अवधुत गुणीजन, पोलिस हवालदार रामचंद्र झोरे, श्री. कदम, वन विभागाचे विजय भोसले तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले..कणकवली पोलिस निरीक्षक विद्या कांबळे, पोलिस हवालदार राजेश गायकवाड यांनी अपघातस्थळी भेट देऊन पंचनामा केला. माजी जिल्हा परिषद सदस्य रवींद्र जठार, जिल्हा परिषद सदस्य प्राची ईसवलकर, पंचायत समिती सदस्य गुरुप्रसाद शिंदे, खारेपाटणचे सरपंच महेंद्र गुरव, संकेत शेट्ये, भाऊ राणे तसेच ग्रामस्थांनी मदत केली. तनीषा हिचा मृतदेह खारेपाटण प्राथमिक आरोग्य केंद्र येथे ठेवण्यात आला. विच्छेदनानंतर नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात येणार आहे. या घटनेचा अधिक तपास खारेपाटण व कणकवली पोलिस अधिकारी करीत आहे.