Sawantwadi Girl Death : हृदय पिळवटणारी घटना! पहाटे दार उघडलं अन् वडिलांनी पाहिलं धक्कादायक दृश्य; बारावीत शिकणाऱ्या मयुरीनं...

Sawantwadi College Student Case : सिंधुदुर्गातील नेतर्डे येथील महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी मयुरी परब हिने जत्रेनंतर घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली.
Sawantwadi Girl Death

Sawantwadi Girl Death

सकाळ डिजिटल टीम
सिंधुदुर्ग : जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्यात हृदय पिळवटून टाकणारी घटना घडली आहे. नेतर्डे खोलबागवाडी येथील १८ वर्षीय महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी मयुरी आनंद परब हिने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या (Sawantwadi Girl Death) केली.

