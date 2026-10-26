Sawantwadi Mother Son Death : हृदयद्रावक घटना! मायलेकाने एकमेकांच्या हाताला दोरी बांधून तेरेखोल नदीपात्रात मारली उडी; ऑनलाईन गेमिंगमुळे कर्जबाजारी झाल्याने उचललं पाऊल

सावंतवाडी : सातार्डा-रायाचेपेड येथील मायलेकाने एकमेकांच्या हाताला दोरी बांधून तेरेखोल नदीपात्रात उडी घेत जीवन संपविले. हा प्रकार शनिवारी (ता. २४) रात्री बारा वाजण्याच्या सुमारास घडला. आज सकाळी नदीपात्राच्या काठावर दोघांचे चप्पल व बॅटरी आढळल्याने हा प्रकार उघडकीस आली. श्रुतिका श्यामसुंदर आरोंदेकर (वय ६३) व तुकाराम ऊर्फ सुहास श्यामसुंदर आरोंदेकर (वय २७) अशी मृतांची नावे आहेत..ऑनलाईन गेमिंगच्या नादात कर्जबाजारी झाल्याने हा टोकाचा निर्णय घेतल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. स्थानिक ग्रामस्थ, गोवा व सावंतवाडी पोलिसांच्या मदतीने या दोघांचे मृतदेह आज सायंकाळी बाहेर काढण्यात आले. याबाबत येथील पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : श्रुतिका आरोंदेकर व तुकाराम आरोंदेकर हे सातार्डा-चौकुर्ण रायाचीपेड येथे दोघेच राहत होते. त्यांचा दुग्धव्यवसाय असून शनिवारी (ता.२४) रात्री साडेदहा वाजता ते जेवण करून बसले होते. त्यांनी शेजाऱ्यांशी गप्पादेखील मारल्या..त्यानंतर रात्री उशिरा बारा वाजण्याच्या सुमारास घरापासून तीनशे मीटरवर असलेल्या रायाचे पेड गणेश घाट येथील नदीकडे जाऊन त्यांनी तेरेखोल नदीत उडी घेत आत्महत्या केली. रात्रीच्या वेळी काळोखात दिसावे यासाठी त्यांनी सोबत बॅटरीदेखील घेतली होती. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी आपले चप्पल व बॅटरी काठावर ठेवत दोघांचे हात घट्ट बांधून नदीपात्रात उडी घेतली. आज सकाळी ग्रामस्थांना त्यांचे चप्पल व बॅटरी घटनास्थळी दिसल्याने नदीत कोणी तरी दोघांनी आत्महत्या केल्याचे प्रथम दर्शनी दिसून आले.....म्हणून टोकाचे पाऊलसुहास याने ऑनलाईन गेमिंगसाठी मोबाईलवर कर्ज घेतले होते. ते कर्ज वाढल्याने त्याच्यावर ताण वाढला होता. त्यातून वाढलेल्या तणावामधून माय-लेकांनी आत्महत्या करण्याचा टोकाचा निर्णय घेतल्याचा अंदाज पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम यांनी वर्तवला. यामुळे सातार्डा परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..चप्पल, बॅटरीमुळे आत्महत्या केल्याचे निदर्शनाससावंतवाडी : आत्महत्या केलेला सुहास हा डेअरीवर दूध देण्यासाठी नेहमीप्रमाणे आला नाही, तसेच तो घरातही न दिसल्यामुळे ग्रामस्थांचा संशय बळावला. त्यानंतर शोधमोहीम सुरू करण्यात आली. नदीकाठी आढळलेले चप्पल आणि बॅटरी श्रुतिका व सुहास आरोंदेकर यांच्याच असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यावरून या दोघीही माय-लेकांनी नदीत आत्महत्या केल्याचे स्पष्ट झाले..ही घटना समजताच सावंतवाडी पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मगदूम, सातार्डा दूरक्षेत्राचे पोलिस नागनाथ टक्केकर यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दुपारपर्यंत कोणतीही रेस्क्यू टीम घटनास्थळी दाखल झाली नव्हती. त्यामुळे मृतदेह बाहेर काढण्यात विलंब झाला. घटनास्थळी पोलिसपाटील विनिता मयेकर, सातोसे पोलिसपाटील संदीप सातार्डेकर, जिल्हा परिषद सदस्य सुदन कवठणकर, पंचायत समिती सदस्य उदय पारिपत्ये, सरपंच संदीप प्रभू यांनी घटनास्थळी मदतकार्यात सहकार्य केले. अखेरीस पोलिस व स्थानिक ग्रामस्थांनी संयुक्त शोधमोहीम राबविली. सुरुवातीला गोवा व सावंतवाडी पोलिसांनी बोटीच्या सहाय्याने शोध घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु मृतदेह पाण्यात आतमध्ये असल्याने आढळून येत नव्हते..त्यानंतर तेथील ग्रामस्थ राऊळ यांनी ज्या ठिकाणी मायलेकाने उडी घेतली त्या ठिकाणी गळ टाकून शोध घेतला असता दोन्ही मृतदेह गळाला लागले. दोन्ही मायलेकाने एकमेकांचे हात बांधलेल्या स्थितीत मृतदेह होते. साधारण चार वाजता मृतदेह नदीपात्रातून बाहेर काढले. त्यानंतर मृतदेह येथील उपजिल्हा रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी हलविले. आई आणि मुलगा दोघे एकटे राहत असल्याने त्यांच्या मागे कोणीच नसल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. पोलिस ठाण्यात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली. नदीपात्रात आत्महत्या केलेल्या मायलेकांचा शोध घेण्यासाठी जिल्ह्यात आपत्कालीन ‘रेस्क्यू टीम’ किंवा आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध नसल्याची बाब समोर आली. त्यामुळे ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.