कोकण

Sawantwadi Mother Son Death : हृदयद्रावक घटना! मायलेकाने एकमेकांच्या हाताला दोरी बांधून तेरेखोल नदीपात्रात मारली उडी; ऑनलाईन गेमिंगमुळे कर्जबाजारी झाल्याने उचललं पाऊल

Sawantwadi mother son death news : सावंतवाडीतील सातार्डा-रायाचीपेड येथे श्रुतिका आरोंदेकर आणि त्यांचा मुलगा तुकाराम यांचे मृतदेह तेरेखोल नदीपात्रातून बाहेर काढण्यात आले. ऑनलाइन गेमिंगच्या कर्जाशी घटनेचा संबंध असल्याचा संशय आहे.
Mother and Son Found Dead in Terekhol River in Sawantwadi

Mother and Son Found Dead in Terekhol River in Sawantwadi

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सावंतवाडी : सातार्डा-रायाचेपेड येथील मायलेकाने एकमेकांच्या हाताला दोरी बांधून तेरेखोल नदीपात्रात उडी घेत जीवन संपविले. हा प्रकार शनिवारी (ता. २४) रात्री बारा वाजण्याच्या सुमारास घडला. आज सकाळी नदीपात्राच्या काठावर दोघांचे चप्पल व बॅटरी आढळल्याने हा प्रकार उघडकीस आली. श्रुतिका श्यामसुंदर आरोंदेकर (वय ६३) व तुकाराम ऊर्फ सुहास श्यामसुंदर आरोंदेकर (वय २७) अशी मृतांची नावे आहेत.

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