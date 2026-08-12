Sindhudurg: तिरोडा-नाणोस नवीन बांधलेल्या पुलाला तडे, धोकादायक भागात लावले बॅरेल, एकेरी वाहतूक सुरू

आरोंदा: तिरोडा-नाणोस जोडणाऱ्या नदीवरील नव्याने बांधण्यात आलेल्या पुलाला काही दिवसांतच तडे गेल्याचे निदर्शनास आल्याने परिसरात खळबळ उडाली आहे. जागृत ग्रामस्थांच्या लक्षात ही बाब आल्यानंतर पुलाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पुलाला तडे गेल्याने वाहनधारक व नागरिकांच्या सुरक्षेच्यादृष्टीने पुलाच्या दोन्ही बाजूंना सावधानतेचा इशारा देणारे फलक लावण्यात आले आहेत. .सध्या या पुलावरून एकेरी वाहतूक सुरू असून, धोकादायक ठिकाणी पुलाच्या एका बाजूला बॅरल लावून वाहनचालकांना सावध करण्यात आले आहे. या प्रकाराची माहिती लोकप्रतिनिधींना मिळताच त्यांनी तातडीने पुलाची पाहणी केली. तसेच संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती देऊन पुलाची तातडीने दुरुस्ती करण्याबाबत सूचना केल्या..घाटकोपर दुर्घटनेत ५ जणांचा मृत्यू, महापौर रितू तावडेंनी झटकले हात; म्हणे, लोक ऐकत नाहीत.नवीनच बांधलेल्या पुलाला एवढ्या लवकर तडे गेल्याने पुलाच्या बांधकामाच्या दर्जाबाबतही नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सद्यःस्थितीत हा पूल धोकादायक असल्याने संबंधित विभागाने तसेच ठेकेदाराने तातडीने आवश्यक उपाययोजना करून पुलाची सुरक्षितता सुनिश्चित करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. पुलाची तातडीने तांत्रिक तपासणी करून आवश्यक दुरुस्ती करण्यात यावी आणि भविष्यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी प्रशासनाने ठोस पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा लोकप्रतिनिधी तसेच ग्रामस्थांनी केली आहे..Chakan Traffic Crisis : चाकण सोडणार, महाराष्ट्र नाही; त्रस्त उद्योगपतींनी मांडल्या व्यथा, म्हणाले- गुजरातमध्ये जाणार होतो पण....नागरिकांनी काय काळजी घ्यावी? पुलावरील तडे किंवा धोकादायक भागाजवळ थांबू नये. प्रशासनाने लावलेल्या सावधानतेच्या फलकांचे पालन करावे. एकेरी वाहतूक व वेगमर्यादेचे काटेकोर पालन करावे. पुलावरून जाताना ओव्हरटेक करणे टाळावे. पुलावर अनावश्यक गर्दी किंवा वाहनांची रांग होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. पुलाच्या कठड्याला किंवा संरचनेला धक्का पोहोचेल, अशा पद्धतीने वाहन चालवू नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.