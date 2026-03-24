HIV Diagnosis : चुकीच्या निदानाने जीव गेला, बदनामीही झाली; संंबंधितांवर कठोर कारवाईची कुटुंबीयांकडून मागणी

ओरोस : एचआयव्ही बाधित असल्याचे चुकीचे निदान केल्यानंतर मृत्यू पावलेले गणपत सहदेव राणे यांच्या पत्नी आणि मुलाने आजपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले आहे. .या चुकीच्या निदानामुळे केवळ राणे यांचा बळीच गेला नाही, तर कुटुंबाची समाजात मोठी बदनामी झाल्याचा आरोप करत दोषींवर कडक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. राणे कुटुंबीयांच्या मते, ओसरगाव येथील एका स्वयंसेवी संस्थेने आयोजित आरोग्य शिबिरात गणपत राणे यांचे चुकीचे निदान करून त्यांना 'एचआयव्ही बाधित' घोषित केले होते. .पिंपरी चिंचवडमधील कुष्ठरुग्णांची संख्या आटोक्यात.या खोडसाळ निदानामुळे आणि त्यानंतर सुरू झालेल्या चुकीच्या उपचारामुळे १३ नोव्हेंबर २०२५ ला त्यांचा निष्पाप बळी गेला. एचआयव्हीसारख्या संसर्गजन्य आजाराबाबत रुग्णाच्या कुटुंबीयांना कल्पना देणे अनिवार्य असतानाही, संबंधित यंत्रणेने पत्नी किंवा मुलाला कोणतीही माहिती दिली नाही. .२०२२ मध्ये म्हापण येथील शिबिरात हा आजार आढळल्याचे सांगितले; मात्र त्याचे कोणतेही अधिकृत अहवाल कुटुंबीयांना दिले नाहीत. राणे यांच्या मृत्यूच्या दाखल्यावर 'मूत्राशयाचा आजार', 'मेंदूतील रक्तस्त्राव' आणि 'मेंदूत रक्ताच्या गाठी' असे नमूद आहे..Gadchiroli News : ...तर गर्भवतीचा जीव वाचला असता; पीडिता पुजाऱ्याकडे गेली असल्याचा आरोग्य प्रशासनाने केला दावा.यामध्ये एचआयव्हीचा कोणताही उल्लेख नाही. या गंभीरप्रकरणी ओसरगाव येथील संबंधित फाउंडेशन, निदान करणारे वैद्यकीय अधिकारी, उपचाराची चौकशी करणारे स्वयंसेवक तसेच ओरोस जिल्हा रुग्णालय आणि सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालय यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई करावी, या मागणीसाठी राणे कुटुंबीयांनी आजपासून आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे.