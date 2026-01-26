कोकण

Sindhudurg ZP : ग्रामीण विकासाला ‘ब्रेक’, कर्मचाऱ्यांवर ताण; जिल्हा परिषद अपुऱ्या मनुष्यबळावर चालतेय

Administrative Crisis : ग्रामीण विकासाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषदेत अधिकारीच नसतील, तर योजना कागदावरच राहणार, हा प्रश्न आता अधिक तीव्र झाला आहे.
Sindhudurg Zilla Parishad office highlighting the administrative vacancy crisis.

सकाळ वृत्तसेवा
पदे रिक्त सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये १५६ अधिकारी पदे रिक्त आहेत. एवढी रिक्त पदे असणे म्हणजे केवळ आकडा नाही, तर ग्रामीण प्रशासनाच्या ढासळलेल्या कण्याचा ठळक पुरावा आहे.

