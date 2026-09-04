Dr. Apoorva Basur IAS Appointment : अपूर्वा बासूर होणार सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या नव्या CEO; रवींद्र खेबुडकरांची पुण्यात बदली, शासनाकडून आदेश जारी

ओरोस : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांची पुणे येथील भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आयुक्तपदी बदली झाली आहे. त्यांच्या जागी पालघर जिल्ह्यातील जव्हार एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या प्रकल्प अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी अपूर्वा बासूर यांची नियुक्ती केली. सामान्य प्रशासन विभागाने आदेश जारी (Ravindra Khebudkar transfer news) केले. .खेबुडकर यांनी सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून १७ मार्च २०२५ रोजी पदभार स्वीकारला होता. सुरुवातीला त्यांना प्रशासक म्हणून कारभार हाकता आला होता. विविध विकासकामांना गती देण्याबरोबरच प्रशासकीय कामकाजावर भर दिला होता; परंतु कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी त्यांची बदली झाली आहे. त्यांच्याकडे पुणे येथील भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या आयुक्तपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे..दरम्यान, अपूर्वा बासूर या सध्या जव्हार येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या प्रकल्प अधिकारी तसेच सहायक जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार त्या लवकरच सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाचा कार्यभार स्वीकारणार आहेत. खेबुडकर यांच्या बदलीमुळे जिल्हा परिषद प्रशासनात नेतृत्व बदल होणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण विकास, शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा तसेच विविध केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीची महत्त्वाची जबाबदारी आता बासूर यांच्याकडे येणार आहे..Nardave Irrigation Project Update : 20 वर्षांपासून रखडलेल्या नरडवे धरणाचा मार्ग मोकळा; 'या' गावांतील 152 कुटुंबांना मोठा दिलासा, मदत अन् पुनर्वसन विभागाकडून GR जारी.दरम्यान, शासनाकडे बदली मागितली होती. सिंधुदुर्ग जिल्हा काम करण्यासाठी खूप चांगला आहे. या जिल्ह्यात खोटे करता येत नाही. येथील नागरिक जागृत आहेत. राजकीय दबाव राहत नाही. नियमानुसार काम करण्यास संधी मिळते, अशी प्रतिक्रिया खेबुडकर यांनी बदली झाल्यानंतर व्यक्त केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.