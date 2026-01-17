Sindhudurg ZP : निवडणूक रणशिंग फुंकले! सिंधुदुर्गमध्ये ५.९९ लाख मतदार सत्तेचा कौल देणार

कोकण

ओरोस : आगामी जिल्हा परिषद आणि आठ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी ५ लाख ९९ हजार ५६४ मतदार निश्चित झाले आहेत. यात पुरुषांपेक्षा महिला मतदारांची संख्या ४ हजार २४३ ने जास्त आहे. पूर्ण जिल्ह्याचा विचार केल्यास आठपैकी पाच तालुक्यांत महिला मतदार जास्त आहेत. देवगड, कुडाळ आणि दोडामार्ग तालुक्यांत पुरुष मतदारांचा वरचष्मा आहे.

