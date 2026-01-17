Sindhudurg ZP : निवडणूक रणशिंग फुंकले! सिंधुदुर्गमध्ये ५.९९ लाख मतदार सत्तेचा कौल देणार

ओरोस : आगामी जिल्हा परिषद आणि आठ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी ५ लाख ९९ हजार ५६४ मतदार निश्चित झाले आहेत. यात पुरुषांपेक्षा महिला मतदारांची संख्या ४ हजार २४३ ने जास्त आहे. पूर्ण जिल्ह्याचा विचार केल्यास आठपैकी पाच तालुक्यांत महिला मतदार जास्त आहेत. देवगड, कुडाळ आणि दोडामार्ग तालुक्यांत पुरुष मतदारांचा वरचष्मा आहे..राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये सिंधुदुर्गचा समावेश आहे. ५ फेब्रुवारीला मतदान, ७ ला मतमोजणी होणार आहे. .दुबार मतदारांचे झेडपीसाठी तिसऱ्यांदा मतदान! सोलापूर जिल्ह्यात ३८,९०९ पैकी १८,१४५ दुबार मतदार सापडलेच नाहीत; नगरपालिका, महापालिका क्षेत्रातही ५३००० दुबार मतदार.यासाठी १६ जानेवारीपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत ५० जिल्हा परिषद सदस्य आहेत. आठ पंचायत समित्यांचे मिळून १०० सदस्य निवडून द्यायचे आहेत. यासाठी आरक्षण निश्चित झाले आहे. .जिल्हा परिषदेच्या ५० जागांतील तीन जागा अनुसूचित जाती, १३ जागा नागरिकांचा मागासप्रवर्ग आणि ३४ जागा सर्वसाधारण आहेत. अनुसूचित जातीच्या तीनपैकी दोन जागा या प्रवर्गातील महिलांसाठी, ना.मा.प्र.च्या १३ पैकी ७ जागा या प्रवर्गातील महिलांसाठी आणि सर्वसाधारण राहिलेल्या ३४ मतदारसंघातील १६ जागा सर्वसाधारण महिला यासाठी राखीव राहिलेल्या आहेत..Solapur politics: दुबार मतदार तिसऱ्यांदा करणार जिल्हा परिषद निवडणुकीत मतदान; साेलापूर जिल्ह्यात एकूण ३८,९०९ दुबार, १८ हजार मतदार सापडलेच नाहीत!.आठ पंचायत समितीसाठी १०० सदस्य निवडून द्यायचे आहेत. या १०० जागांचे आरक्षणही निश्चित झाले आहे. त्यात अनुसूचित जाती पाच जागा, नागरिकांचा मागासप्रवर्ग २२ जागा आणि सर्वसाधारण ७३ जागा असे आरक्षण राहिले आहे. .आता अनुसूचित जातीच्या पाचही जागा या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव आहेत. नागरिकांचा मागास प्रवर्गमधील १२ पैकी १२ जागा या प्रवर्गातील महिलांसाठी राखीव आहेत. सर्वसाधारण प्रवर्गातील ७३ पैकी ३३ जागा सर्वसाधारण महिलांसाठी राखीव आहेत. त्यामुळे या आरक्षणानुसार उमेदवारी अर्ज दाखल करून घेतले जाणार आहेत. उमेदवारी दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून, २१ जानेवारीपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू राहणार आहे..पाच तालुक्यांत महिला मतदार जास्तपूर्ण जिल्ह्याचा विचार केल्यास पुरुष मतदारांपेक्षा ४ हजार २४३ महिला मतदार जास्त आहेत. हे प्रमाण आठपैकी पाच तालुक्यांत तसेच आहे. यात वैभववाडी तालुक्यात १६ हजार ६७९ महिला आणि १५ हजार ३१२ पुरुष मतदार आहेत. येथे १३६७ महिला मतदार जास्त आहेत. कणकवलीत ४८ हजार ४०८ महिला आणि ४६ हजार ७४२ पुरुष मतदार आहेत. १ हजार ६६६ महिला मतदार जास्त आहेत. .मालवणात ३८ हजार १०३ महिला आणि ३६ हजार ६२६ पुरुष मतदार आहेत. एक हजार ४७७ महिला मतदार जास्त आहेत. वेंगुर्लेत २९ हजार ५२४ महिला आणि २९ हजार २३१ पुरुष मतदार आहेत. येथे २९३ महिला मतदार जास्त आहेत. सावंतवाडीत ५२ हजार १०० महिला मतदार आणि ५१ हजार ९०० पुरुष मतदार आहेत. येथे २०० महिला मतदार जास्त आहेत. अशा प्रकारे पूर्ण जिल्ह्यात पुरुष मतदारांपेक्षा ४ हजार २४३ महिला मतदार जास्त आहेत. पाच फेब्रुवारीला.मतदानजिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीसाठी ५ फेब्रुवारीला मतदान आणि ७ ला मतमोजणी होणार आहे. यासाठी १६ जानेवारीपासून उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरुवात झाली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेत ५० सदस्य आहेत. आठ पंचायत समित्यांचे मिळून १०० सदस्य निवडून द्यायचे आहेत..कुडाळात सर्वाधिक मतदारजिल्ह्यात एकूण ५ लाख ९९ हजार ५६४ मतदार या निवडणुकीसाठी निश्चित झाले आहेत. यात तीन लाख एक हजार ९०३ मतदारांचा समावेश आहे, तर दोन लाख ९७ हजार ६६० पुरुष मतदार आहेत. .यामध्ये सर्वाधिक मतदार कुडाळ तालुक्यात आहेत. एक लाख १६ हजार ६३० एवढे मतदार या तालुक्यात आहेत. त्या पाठोपाठ सावंतवाडीत एक लाख चार हजार, कणकवलीत ९५ हजार १५०, देवगडात ८० हजार ३६, मालवणात ७४ हजार ७२९, वेंगुर्लेत ५८ हजार ७८५, दोडामार्गत ४८ हजार २४३, वैभववाडी तालुक्यात ३१ हजार ९९१ एवढे मतदार आहेत..तीन तालुक्यांत पुरुष मतदार जास्तपूर्ण जिल्ह्यात ४ हजार २४३ महिला मतदार जास्त असल्या तरी जिल्ह्यातील तीन तालुक्यांत महिलांपेक्षा पुरुष मतदार जास्त आहेत. यामध्ये देवगड तालुक्यांत महिला ३९ हजार ८९९ तर पुरुष ४० हजार १३६ मतदार आहेत. येथे २३७ पुरुष मतदार जास्त आहेत. .कुडाळात ५८ हजार ९९ महिला तर ५८ हजार ५३१ पुरुष मतदार आहेत. येथे ४३२ पुरुष मतदार जास्त आहेत. दोडामार्गात १९ हजार ६१ महिला आणि १९ हजार १८२ पुरुष मतदार आहेत. येथे १२१ पुरुष मतदार जास्त आहेत..जिल्ह्यात ८७० मतदान केंद्रेजिल्ह्यात ८७० मतदान केंद्र निश्चित केली आहेत. यामध्ये सर्वांत कमी मतदान केंद्र वैभववाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यांत प्रत्येकी ५८ आहेत, तर सर्वाधिक कुडाळ १५३, सावंतवाडी १४३, कणकवली १३५, देवगड १२५, मालवण १११, वेंगुर्ले ८७ मतदान केंद्रे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.