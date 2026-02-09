कोकण

Sindhudurg ZP Election Winner List 2026 : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद निवडणूक निकाल; वाचा कोण जिंकले? कोण हरले? पाहा विजयी उमेदवारांची यादी

Sindhudurg Zilla Parishad and Panchayat Samiti Election Results : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत महायुतीला बहुमत मिळाले असून सावंतवाडी मतदारसंघात भाजप बंडखोरांनी नेतृत्वास धक्का दिला.
Satara Panchayat Samiti Election Results 2026, Winning-Candidates List : सिंधुदुर्गात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचे निकाल अपेक्षित लागत आहेत. महायुती बहुमताने सत्तेवर बसणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. अजून काही निकाल येणे शिल्लक आहे. एकाबाजूला महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळत असताना विशेषता सावंतवाडी विधानसभा मतदार संघातील तब्बल पाच जिल्हा परिषद सदस्यपदी भाजपचे बंडखोर अपक्ष म्हणून निवडून आले आहेत.

