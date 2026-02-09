Sindhudurg ZP Election Winner List 2026 : सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद निवडणूक निकाल; वाचा कोण जिंकले? कोण हरले? पाहा विजयी उमेदवारांची यादी

Satara Panchayat Samiti Election Results 2026, Winning-Candidates List : सिंधुदुर्गात जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांचे निकाल अपेक्षित लागत आहेत. महायुती बहुमताने सत्तेवर बसणार असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. अजून काही निकाल येणे शिल्लक आहे. एकाबाजूला महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळत असताना विशेषता सावंतवाडी विधानसभा मतदार संघातील तब्बल पाच जिल्हा परिषद सदस्यपदी भाजपचे बंडखोर अपक्ष म्हणून निवडून आले आहेत. .या अपक्षांना अदृश्य शक्तीचा मोठा हात होता. या अपक्ष शक्तीने या मतदार संघातील भाजप शिवसेना युतीला मोठ्या प्रमाणात छद दिल्याने नेतृत्व करणाऱ्या खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री नीतेश राणे, माजी मंत्री दीपक केसरकर यांच्यावर आत्मपरीक्षणाची वेळ आली आहे..जिल्हा परिषदेच्या आठ जागा आणि पंचायत समितीच्या १८ जागा बिनविरोध झाल्याने महायुती सत्तेत बसणार हे निश्चित होते. त्याप्रमाणे सकाळी १० वाजता मतमोजणी सुरू झाल्यावर निकाल येऊ लागले. परंतु, या निकालात विशेषत: भाजपमधून बंडखोरी केलेल्या तब्बल सहा उमेदवारांनी बाजी मारून भाजप आणि शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवारांना पराभवाची धूळ चारली आहे. त्यामुळे एकीकडे सत्तेत आल्याचा आनंद असताना बंडखोरांनी मिळविलेला विजय महायुतीच्या नेतृत्वाच्या जिव्हारी लागला आहे. कणकवली आणि कुडाळ विधानसभा मतदार संघात महायुतीने एकहाती वर्चस्व ठेवले आहे. परंतु, सावंतवाडी विधानसभेत बंडखोर महायुतीला धोकादायक ठरले आहेत..आतापर्यंत हाती आलेल्या निकालानुसार, महायुतीच्या बंडखोरांनी शिवसेनेचे अधिकृत चार ठिकाणी पराभूत केले आहेत. तर, भाजपचे अधिकृत दोन उमेदवार पराभूत केले आहेत. तसेच शिवसेनेला सुटलेल्या आंबोली मतदार संघात भाजपने अधिकृत दिलेला उमेदवार सुद्धा विजयी झाला आहे. संजय पडते, समिधा नाईक या जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे. तसेच दीपलक्ष्मी पडते, सुमेधा पाताडे या माजी अध्यक्षांनी विजयाचा गुलाल उधळला आहे..Satara ZP Election Winner List 2026 : सातारा जिल्हा परिषद निवडणूक निकाल; वाचा कोण जिंकले? कोण हरले? पाहा विजयी उमेदवारांची यादी.विजयी उमेदवारांची यादीखारेपाटण गण - गुरुप्रसाद शिंदे (शिवसेना शिंदे पक्ष) विजयीकणकवली तालुक्यातील खारेपाटल गणामधून शिंदे शिवसेनेचे गुरुप्रसाद दीपक शिंदे हे १७९ मतांनी विजयी झाले. त्यांनी प्रतिस्पर्धी ठाकरे शिवसेनेचे रामचंद्र राऊत आणि अपक्ष उमेदवार रफिक नाईक यांचा पराभव केला. या निवडणुकीत रफिक नाईक यांना १३२७ मते, तर ठाकरे शिवसेनेचे रामचंद्र राऊत २८९ यांना एवढी मते मिळाली.कासार्डे गटातून भाजपचे संतोष पारकर आणि गणातून सहदेव खाडये विजयीठाकरे शिवसेनेचे हनुमंत म्हसकर, मयूर पेडणेकर पराभूतकासार्डे गटाचा निकाल जाहीर झाला. यामध्ये भाजपचे संतोष पारकर यांनी ठाकरे शिवसेनेचे हनुमंत भास्कर यांचा पराभव केला. तर, कासार्डे गणामधून भाजपचे सहदेव खाडये यांनी मयूर पेडणेकर या ठाकरे शिवसेनेच्या उमेदवाराचा पराभव केला. भाजपचे संतोष पारकर यांना ४९९५ मते मिळाली. ठाकरे शिवसेनेचे हनुमंत म्हसकर यांना १७२५ मते मिळाली कासार्डे गणातील सहदेव खाडये या भाजपच्या उमेदवारांना २१८८ मते मिळाली, तर ठाकरे शिवसेनेच्या मयूर पेडणेकर ७७४ यांना मते मिळाली आहेत..आडवली मालडी जिल्हा परिषद गटआडवली मालडी जिल्हा परिषद गटातून सोनाली सुनील घाडीगावकर (शिवसेना) ७२३ मतांनी विजयी झाल्या आहेत. तर, शिरवंडे पंचायत समिती गणातून दीपक ऊर्फ बंडू केशव चव्हाण हे ४४७ मतांनी विजयी झाले आहेत. आडवली पंचायत समिती गणातून सीमा सतीश परुळेकर (भाजप) या बिनविरोध निवडून आल्या आहेत.म्हापण जिल्हा परिषदअपक्ष वंदना किनळेकर (विजयी), शिवसेनेच्या यज्ञा देवदत्त साळगावकर पराभूतपरुळे पंचायत समिती - शिवसेनेचे सचिन देसाई विजयी, भाजपचे नीलेश सामंत पराभूत, सचिन देसाई महायुतीचे होते अधिकृत उमेदवारवंदना किनळेकर यांनी भाजपकडून बंडखोरी करत अपक्ष दाखल केली होती उमेदवारीकोलगाव जिल्हा परिषदभाजपचे तालुक्यातील वजनदार नेते महेश सारंग कोलगाव जिल्हा परिषद मतदार संघातून भाजपच्या तिकिटावर लढत होते. ते पिछाडीवर असल्याचे चित्र आहे. तेथे अपक्ष तथा माजी जिल्हा परिषद सदस्य मायकल डिसूजा आघाडीवर आहेत.मायकल डिसोझा 4214 (अपक्ष)महेश सारंग 3888 (भाजप)फोंडाघाट जिल्हा परिषद गटकणकवली तालुक्यात फोंडाघाट जिल्हा परिषद गटातील निवडणूक अटीतटीची झाली. या मतदारसंघात भाजपचे बंडखोर तथा अपक्ष उमेदवार राजन बाळकृष्ण चिके यांनी त्यांचे प्रतिस्पर्धी उमेदवार सदानंद गोविंद होळदिवे यांचा ६०२ मतांनी पराभव केला. तर राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे अनंत पिळणकर हे तिसऱ्या क्रमांकावर राहिले. या निवडणुकीत राजन चिके यांना ४१६२ मते मिळाली. सदानंद हळदिवे यांना ३५६० मते मिळाली अनंत पिळणकर यांना मते ५३६ मिळाली..महायुतीच्या बिनविरोध विजयी उमेदवारांची यादीजिल्हा परिषद बिनविरोध उमेदवार१) खारेपाटण जिल्हा परिषद प्राची इस्वालकर (भाजप) २)बांदा जिल्हा परिषद प्रमोद कामत (भाजप)३)जाणवली जिल्हा परिषद रुहिता तांबे (शिंदे शिवसेना)४)पडेल जिल्हा परिषद सुयोगी घाडी (भाजप)५)बापर्डे जिल्हा परिषद अवनी तेली (भाजप)६) पोंगुर्ले जिल्हा परिषद अनुराधा नारकर (भाजप) ७)किंजवडे जिल्हा परिषद सावी लोके (भाजप)८) कोळपे जिल्हा परिषद प्रमोद रावराणे (भाजप)कणकवली पंचायत समिती बिनविरोध उमेदवार१)वरवडे पंचायत समिती सोनू सावंत (भाजपा)२)नांदगाव पंचायत समिती हर्षदा वाळके (भाजप)३) जाणवली पंचायत समिती महेश्वरी चव्हाण (भाजप)४) बिडवाडी पंचायत समिती संजना राणे (भाजप) ५) हरकुळ बुद्रुक पंचायत समिती दिव्या पेडणेकर (भाजप) ६) नाटळ पंचायत समिती सायली कृपाळ (भाजप) देवगड पंचायत समिती बिनविरोध उमेदवार७)पडेल पंचायत समिती अंकुश ठूकरूल (भाजप)८)नाडण पंचायत समिती गणेश राणे (भाजप)९)बापर्डे पंचायत समिती संजना लाड (भाजप)१०) फणसगाव पंचायत समिती समृद्धी चव्हाण (भाजप)११) शिरगाव पंचायत समिती शितल तावडे (भाजप) १२) कोटकामते पंचायत समिती ऋतुजा खाजनवाडकर (भाजप) वैभववाडी पंचायत समिती बिनविरोध उमेदवार१३) कोकिसरे पंचायत समिती सौ.साधना नकाशे (भाजप)वेंगुर्ले पंचायत समिती बिनविरोध उमेदवार१४) आसोली पंचायत समिती संकेत धुरी (भाजप)मालवण पंचायत समिती बिनविरोध उमेदवार१५) आडवली मालडी पंचायत समिती सीमा परुळेकर (भाजप)सावंतवाडी पंचायत समिती बिनविरोध उमेदवार१६) शेर्ले पंचायत समिती महेश धुरी (भाजप)दोडामार्ग पंचायत समिती बिनविरोध उमेदवार१७) कोलझर पंचायत समिती गणेशप्रसाद गवस (शिंदे शिवसेना).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 