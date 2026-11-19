पाली - वातावरणात सातत्याने बदल होत असून आता गुलाबी थंडीची चाहूल लागली आहे. ग्रामीण भागात सध्या भात कापणीची कामे अंतिम टप्प्यात आली आहेत. या बदलत्या वातावरणामुळे आणि शेतातील वावरामुळे तसेच वणव्यांमुळे सापांचा मानवी वस्तीत व शेतात संचार मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अशा वेळी नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होत असले, तरी जिल्ह्यातील विविध भागांत कार्यरत असलेले सर्पमित्र या मुक्या जिवांना देवदूतासारखे धावून जात नवीन जीवनदान देत आहेत..उब आणि भक्ष्याच्या (बेडूक, सरडे, व उंदरांच्या) शोधात विविध प्रजातींचे साप आता घरात, घरांच्या आसपास व शेतात येऊ लागले आहेत. रायगड जिल्हा हा निसर्गसौंदर्याने नटलेला असून येथील जैवविविधता अत्यंत समृद्ध आहे. सध्याच्या हंगामात अजगर, दिवड, धामण, नानेटी, घोणस, तस्कर, मांजऱ्या, नाग, मण्यार यांसारख्या विविध प्रजातींचे साप अन्न व निवाऱ्याच्या शोधात फिरताना दिसत आहेत. शेतीचे रक्षण करणाऱ्या आणि उंदरांचा नायनाट करणाऱ्या सापांना अज्ञानामुळे किंवा भीतीपोटी मारण्याचे प्रकार घडतात; मात्र सध्या जागोजागी सज्ज असणारे सर्पमित्र कोणतीही हानी न करता या सापांना यशस्वीपणे 'रेस्क्यू' करून सुरक्षित जंगलात सोडत आहेत..मानवी वस्तीत सापांचा वाढता वावरभात कापणीनंतर शेतात उंदरांचा वावर वाढतो आणि त्यांच्याच मागे सापांचा मानवी वस्त्यांमध्ये व गोठ्यांच्या परिसरात वावर वाढल्याचे दिसून येत आहे. सर्वसामान्यांना सापांबद्दल व विषारी-बिनविषारी फरकाबाबत पुरेशी माहिती नसल्याने धावपळ उडते. अशा बिकट प्रसंगी अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती व वन्यजीव संस्थांचे कार्यकर्ते धावून जात सापांना सुरक्षित पकडून नैसर्गिक अधिवासात सोडत आहेत. त्याबरोबरच लोकांचे प्रबोधन करत आहेत. पर्यावरणाचा समतोल टिकवून ठेवणाऱ्या सापांचे संरक्षण करणे ही आजच्या काळाची गरज बनली असून, सर्पमित्रांच्या या सामाजिक कार्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..बदलत्या वातावरणामुळे सध्या शेतात आणि मानवी वस्तीत सापांचा संचार वाढला आहे. परंतु, नागरिक आता जागरूक होत आहेत. घरात किंवा परिसरात साप आढळल्यास लोक तात्काळ आम्हाला कॉल करतात. आम्ही घटनास्थळी जाऊन सापाला जीवदान देऊन वनविभागाच्या मार्गदर्शनाखाली निसर्गाच्या सानिध्यात सुरक्षित सोडतो.- दत्तात्रय सावंत, सर्पमित्र, पाली .सध्याच्या दिवसांत सापांच्या रेस्क्यू कॉलमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. भातकापणी आणि हवामान बदलामुळे साप अन्न शोधण्यासाठी बाहेर पडतात. त्यामुळे नागरिकांनी न घाबरता सर्पमित्रांशी संपर्क साधावा. आमच्याकडून प्रत्येक सापाला सुरक्षित पकडून अधिवासात सोडले जात असून, या मुक्या जिवांना जीवदान देण्याचे काम अविरत सुरू आहे. सोबतच प्रबोधन देखील करतो. - दिनेश शिर्के, सर्पमित्र व महा. अंनिस कार्यकर्ते, रोहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.