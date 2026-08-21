Snakebite Notifiable Disease: सर्पदंश आता अधिसूचित आजारांच्या यादीत; पाच वर्षांत १० हजारांहून अधिकांना दंश; नोंदणीला गती

रत्नागिरी: जिल्ह्यात पावसाळा असो वा शेतीची कामे, साप किंवा विंचूदंशाच्या घटना नेहमीच चिंतेचा विषय ठरतात. त्यातही विषारी सर्पदंशामुळे अनेकदा नागरिकांना जीव गमवावा लागतो किंवा काहींना कायमचे अपंगत्व येते. ही बाब लक्षात घेऊन राज्यशासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत सर्पदंशाचा समावेश थेट अधिसूचित आजारांमध्ये केला आहे. कोकण आणि विशेषतः रत्नागिरी जिल्ह्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत दिलासादायक मानला जात आहे. .गेल्या काही वर्षांची आकडेवारी पाहिली, तर रत्नागिरी जिल्ह्यातील परिस्थितीची गंभीरता अधिक स्पष्ट होते. आरोग्य विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षांत दहा हजारांपेक्षा अधिक व्यक्तींना सर्पदंश झाल्याचे समोर आले आहे. या दुर्दैवी घटनांमध्ये तब्बल १२ जणांना जीव गमवावा लागला आहे. ग्रामीण भागात आणि शेतशिवारात काम करताना शेतकरी व ग्रामस्थांना वारंवार सापांचा सामना करावा लागतो; मात्र वेळेवर उपचारांअभावी किंवा योग्य नोंदींअभावी आरोग्ययंत्रणेसमोर अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. आता राज्यशासनाच्या या नवीन निर्णयामुळे सर्पदंशाच्या प्रत्येक घटनेची अधिकृत नोंद होणार आहे. शासकीय पातळीवर वेळेत आणि योग्य उपाययोजना करणे अधिक सुलभ होणार आहे..Kurla Accident: कुर्ल्यात मध्यरात्री दुर्घटनेचा थरार! घरांवर JCBसह क्रेन कोसळून ८ ते १० जण जखमी; Video Viral.हा आजार अधिसूचित केल्यामुळे आता आरोग्य विभागाला याप्रकरणी अधिक सतर्क राहावे लागणार आहे. प्रत्येक सर्पदंशाच्या घटनेवर आणि रुग्णावर होणाऱ्या उपचारांवर आरोग्य प्रशासनाला बारीक लक्ष ठेवावे लागेल. तसेच, ग्रामीण रुग्णालये आणि प्राथमिक आरोग्यकेंद्रांमध्ये ‘सर्पदंशविरोधी लस’ (अँटी स्नेक व्हेनॉम) पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध ठेवणे आणि रुग्णाला तातडीने उपचार मिळवून देणे बंधनकारक असणार आहे..अधिसूचित आजार म्हणजे कायजेव्हा सरकार एखाद्या आजाराला किंवा घटनेला ‘अधिसूचित आजार’ म्हणून घोषित करते तेव्हा त्या आजाराची किंवा घटनेची माहिती शासकीय यंत्रणेला देणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक होते. सरकारी रुग्णालयांसोबतच खासगी डॉक्टर्स, क्लिनिक्स आणि हॉस्पिटल्सनाही त्यांच्याकडे येणाऱ्या प्रत्येक सर्पदंशाच्या रुग्णाची माहिती तत्काळ आरोग्य विभागाला (जिल्हा शल्यचिकित्सक किंवा आरोग्य अधिकारी) द्यावी लागेल. खासगी रुग्णालयांत किंवा ग्रामीण भागात झालेल्या सर्पदंशाची नोंद सरकारी दरबारी होणार. शासकीय नोंदींमुळे कोणत्या तालुक्यात किंवा भागात सर्पदंशाच्या घटना जास्त घडत आहेत याचा अचूक डाटा शासनाकडे जमा होईल..Pakistan High Commission Delhi: पाकिस्तानी उच्चायुक्तालयाला दणका; अनधिकृत बांधकामावर ‘जेसीबी’ने कारवाई."शासनाने सर्पदंशाला अधिसूचित आजार जाहीर केल्यामुळे आता शासकीय रुग्णालयाबरोबर खासगी रुग्णालयातील सर्पदंशाची नोंद होणार आहे. त्या आकडेवारीचा साप्ताहिक, मासिक अहवाल शासनाला जाणार आहे. या रुग्णांवर आता विशेष लक्ष देऊन उपचार केले जाणार आहेत."-डॉ. अनिरुद्ध आठले,जिल्हा आरोग्य अधिकारी रत्नागिरी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.