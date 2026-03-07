कोकण

Sonawade Ghat Road : सोनवडे घाटमार्गाला ‘प र्यावरण’ची मंजुरी; व्याने होणार जनसुनावणी, भूसंपादनानंतरच कामाचा श्रीगणेशा

Environment Clearance : चार दशकांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या या प्रकल्पासाठी आयआयटी मुंबईच्या तज्ज्ञ समितीने नव्या अलायमेंटला मंजुरी दिल्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण समितीनेही हिरवी झेंडी दाखवली.
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली : घोटगे-सोनवडे घाटमार्गाच्या नव्या अलायमेंटला आयआयटी मुंबईच्या स्थापत्य अभियांत्रिकी तज्‍ज्ञांनी डिसेंबर-२०२५ मध्ये मंजुरी दिली. त्‍यानंतर केंद्रीय पर्यावरण समितीनेही प्रस्तावित घाटमार्गाला मंजुरी दिली आहे; मात्र घाटमार्गाची रचना बदलल्‍याने घाटमार्ग जात असलेल्‍या गावांमध्ये जनसुनावणी होणार आहे.

