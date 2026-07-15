Raigad Honorary Wildlife Wardens: मानद वन्यजीव रक्षक नियुक्तीत रोहा वनविभागाला डावलल्याने दक्षिण रायगडात संतुलित प्रतिनिधित्वाच्या अभावावर संताप

पाली : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने १३ जुलै २०२६ रोजी राज्यातील मानद वन्यजीव रक्षकांची दुसरी यादी जाहीर केली. मात्र, सर्वाधिक वन्यजीव समस्या आणि संवेदनशील क्षेत्र असलेल्या रायगडच्या रोहा वनविभागातून एकाही प्रतिनिधीची नियुक्ती न झाल्याने दक्षिण रायगडमधील वन्यजीव अभ्यासक व कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे..शासनाने जाहीर केलेल्या दुसऱ्या यादीत राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून ३६ मानद वन्यजीव रक्षकांची नियुक्ती केली. यामध्ये रायगड जिल्ह्यातून खारघर (नवी मुंबई) येथील रघुनाथ बाळकू सवादेकर आणि अलिबाग येथील डॉ. प्रसाद कृष्णाजी दाभोळकर या दोघांची वर्णी लागली आहे. हे दोन्ही प्रतिनिधी अलिबाग वनविभागाशी संबंधित आहेत. यापूर्वी ३० एप्रिल २०२६ च्या पहिल्या यादीत ३४ जणांची नियुक्ती झाली होती, तर २०२१ च्या कार्यकाळात पनवेल, रोहा आणि महाड अशा तीनही भागांना संतुलित प्रतिनिधित्व मिळाले होते. मात्र, यावेळच्या दोन्ही याद्यांमध्ये रोहा वनविभागाला पूर्णपणे वगळण्यात आले आहे..जैवविविधता, विस्तीर्ण सह्याद्रीचा डोंगराळ पट्टा आणि किनारी भाग लाभलेला रोहा वनविभाग अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या अंतर्गत श्रीवर्धन, मुरुड, म्हसळा, तळा, रोहा, माणगाव, महाड आणि पोलादपूर या तालुक्यांमध्ये मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या घटना सातत्याने घडत असतात. येथील अनुभवी स्वयंसेवकांनी अर्ज केले होते आणि उपवनसंरक्षक (रोहा) व मुख्य वनसंरक्षक (ठाणे वनवृत्त) यांच्याकडून त्यांच्या नावांची शिफारस वरिष्ठ स्तरावर करण्यात आली होती. तरीही स्थानिक आणि अनुभवी कार्यकर्त्यांची निवड न होणे आश्चर्यकारक मानले जात आहे..प्रशासकीय भूमिकायाबाबत रोहा वनविभागाचे उपवनसंरक्षक (DCF) शैलेंद्रकुमार जाधव यांनी सकाळला सांगितले की, आमच्याकडून सर्व पात्र नावांचे प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवण्यात आले होते. रोहा विभागातील नावे का जाहीर झाली नाहीत, याबाबत आम्हाला कल्पना नाही..वन्यजीवप्रेमींची मागणीवन्यजीव संवर्धनाचे काम अधिक प्रभावी करण्यासाठी भौगोलिक संतुलन आवश्यक आहे. त्यामुळे शासनाने या प्रक्रियेचा फेरविचार करावा आणि पुढील नियुक्त्यांमध्ये रोहा वनविभागासाठी किमान दोन अतिरिक्त जागा देऊन दक्षिण रायगडला न्याय द्यावा, अशी मागणी वन्यजीवप्रेमी व स्थानिक नागरिकांमधून जोर धरत आहे..संभ्रमवनविभागामार्फत वर्षभरापूर्वी अंतिम मुदत देऊन अर्ज मागविण्यात आले होते, त्यानंतर जिल्हा स्तर सोडून तालुकानिहाय, प्रत्येक तालुक्यास एक मानद वन्यजीव रक्षक निवडण्यासाठी शिफारसी करण्यात आल्या आणि पुन्हा अर्जधारकांकडून तालुकानिहाय संमती देखील मागविण्यात लिहून घेण्यात आली, परंतु पुन्हा सर्व प्रक्रिया रद्द करून अचानक नियुक्त्यांची पहिली यादी जाहीर झाली, त्यामुळे पुन्हा सर्व नियुक्त्यांबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.