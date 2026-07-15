कोकण

Raigad Honorary Wildlife Wardens: मानद वन्यजीव रक्षक नियुक्तीत रोहा वनविभागाला डावलल्याने दक्षिण रायगडात संतुलित प्रतिनिधित्वाच्या अभावावर संताप

मानद वन्यजीव रक्षकांच्या नियुक्तीत रोहा वनविभागाला डावलल्याने दक्षिण रायगडातील अभ्यासक व कार्यकर्त्यांमध्ये संतुलित प्रतिनिधित्वाच्या अभावावरून तीव्र नाराजी
The exclusion of Roha Forest Division from Maharashtra's latest Honorary Wildlife Warden appointments has triggered resentment among wildlife activists in South Raigad.

The exclusion of Roha Forest Division from Maharashtra's latest Honorary Wildlife Warden appointments has triggered resentment among wildlife activists in South Raigad.

Sakal

अमित गवळे
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पाली : महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाने १३ जुलै २०२६ रोजी राज्यातील मानद वन्यजीव रक्षकांची दुसरी यादी जाहीर केली. मात्र, सर्वाधिक वन्यजीव समस्या आणि संवेदनशील क्षेत्र असलेल्या रायगडच्या रोहा वनविभागातून एकाही प्रतिनिधीची नियुक्ती न झाल्याने दक्षिण रायगडमधील वन्यजीव अभ्यासक व कार्यकर्त्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे.

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