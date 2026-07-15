Pali News : विद्यार्थ्यांची पायपीट थांबली! पोलीस हवालदाराचा 'द्या एक हात मदतीचा' उपक्रम; 45 गरजू विद्यार्थ्यांना सायकल, पुस्तके आणि खाऊचे वाटप

पाली - सामाजिक बांधिलकी आणि शैक्षणिक क्रांतीचा एक अनोखा संगम सुधागड तालुक्यातील हातोंड पंचक्रोशीत पाहायला मिळाला. मुंबई पोलीस दलातील पोलीस हवालदार राजेंद्र वाघमारे यांच्या मागील १४ वर्षांपासून सुरू असलेल्या 'द्या एक हात मदतीचा' या सामाजिक उपक्रमाला मुंबईतील गोरेगाव येथील उन्नतनगर अक्षय को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीने मोलाची साथ दिली आहे. या संयुक्त उपक्रमाच्या माध्यमातून परिसरातील दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना ४५ सायकली, शालेय पाठ्यपुस्तकांचे संच आणि खाऊचे वाटप करण्यात आले..काही दिवसांपूर्वी राजेंद्र वाघमारे यांनी सोशल मीडियावर केलेल्या आवाहनाला सोसायटीचे कार्यवाहक विवेकानंद सावंत यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यानंतर सोसायटीचे चेअरमन कानमल जैन, मनिष जैन आणि मधुकर बनसोडे यांनी पुढाकार घेऊन सुमारे ४०० कुटुंबांच्या आर्थिक व वस्तू रूपातील मदतीतून या सायकली जमा केल्या व त्यांची योग्य दुरुस्ती करून घेतली.या सायकलींचे वाटप हातोंड, माठळ, कसईशेत आणि चंदरगांव येथील रायगड जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा व चंदरगांव माध्यमिक विद्यालयातील गरजू विद्यार्थ्यांना करण्यात आले. यामुळे लांब अंतरावरून पायी प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची पायपीट थांबून त्यांचा वेळ अभ्यासासाठी वाचणार आहे..कार्यक्रमादरम्यान माध्यमिक विद्यालयाचे मुख्याध्यापक के. आर. हेमाडे यांनी विद्यार्थ्यांच्या वाहतुकीच्या अडचणी मांडल्या, तर जागृती शिक्षण प्रसारक मंडळाचे सचिव राजेश गोळे यांनी या उपक्रमाचे कौतुक करताना गृहनिर्माण सोसायटीच्या माध्यमातून रायगड जिल्ह्यात असा उपक्रम होणे हा एक आगळावेगळा इतिहास असल्याचे सांगितले. याप्रसंगी खोपोली येथील ऍड. सचिन मोहिते यांनी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संधींबद्दल मोलाचे मार्गदर्शन केले..या सोहळ्याला जागृती शिक्षण प्रसारक मंडळ पेडलीचे संचालक जयदीप गोळे, हर्षवर्धन गोळे, विभागीय केंद्र प्रमुख घनश्याम हाके, चंदरगांव प्राथमिक शाळेचे मुख्याध्यापक मुकुंद भडवळकर, सहशिक्षिका श्वेता सरोदे, प्रतिज्ञा भदेकर, हेमा गिरी, हातोंड शाळेच्या सिमा फुंदे, माठळचे मुख्याध्यापक लहु जायभाये, कसईशेतच्या मुख्याध्यापिका रेखा पाटील आणि राजेंद्र वाघमारे यांच्या पत्नी अर्चना वाघमारे उपस्थित होत्या..तसेच माध्यमिक विद्यालयाचे शिक्षक व्ही. एन. शिंदे, ए. बी. ठोंबरे, एच. एस. नाईकरे आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी विशेष परिश्रम घेतले. सायकली मिळाल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या मैदानात सायकल चालवण्याचा मनमुराद आनंद लुटला, ज्यामुळे उपस्थितांचे डोळे पानावले. या कार्यक्रमाला विद्यार्थ्यांचे पालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.'द्या एक हात मदतीचा' या उपकमाद्वारे हवालदार राजेंद्र वाघमारे यांनी विविध माध्यमातून आत्तापर्यंत अनेक शाळांना व शेकडो विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.