सिंधुदुर्गच्या `या` तालुक्यातील दहावी विद्यार्थ्यांसाठी हे आवाहन

बांदा ( सिंधुदुर्ग ) - गोवा राज्य शिक्षण मंडळाच्या दहावी बोर्डाची परीक्षा ही 21 मे पासून सुरू होणार आहे. जिल्ह्यातील सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्‍यातील विद्यार्थी हे गोव्यात शिक्षण घेत असल्याने दहावीच्या पालकांनी गोव्यात परीक्षेला प्रवेश मिळण्यासाठी सावंतवाडी व दोडामार्ग गटविकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून नाव नोंदणी करण्याचे आवाहन पंचायत समितीचे उपसभापती शीतल राऊळ यांनी केले आहे. दोन्ही तालुक्‍यातील बहुतांशी मुले ही गोव्यात शिक्षण घेतात. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर लॉकडाऊन असल्याने गोवा शासनाने सिंधुदुर्ग-गोवा सीमा सील केली आहे. जिल्ह्यातून गोव्यात प्रवेश देण्यात येत नसल्याने हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणीक भवितव्य टांगणीला लागले होते. दरम्यानच्या कालावधीत गोवा कोरोनामुक्त राज्य झाल्याने गोवा शासनाने दहावीच्या बोर्डाची परीक्षा 21 मे पासून घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. गोव्यात शिक्षण घेणाऱ्या जिल्ह्यातील मुलांना सामावून घेण्याबाबत गोवा शासनाने कोणताही ठोस निर्णय न दिल्याने पालकांनी याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. यासंदर्भात गोवा प्रशासनाशी चर्चा झाली असून सावंतवाडी व दोडामार्ग तालुक्‍यातील विद्यार्थ्यांना दहावीच्या परीक्षेसाठी सामावून घेण्याचे आश्‍वासन गोवा शासनाने दिले आहे. संबंधित परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी तात्काळ गटविकास अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधून नाव नोंदणी करावी, असे आवाहन उपसभापती राऊळ यांनी केले आहे.

