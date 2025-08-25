कोकण

Raigad News: जादा भाडे आकारणाऱ्या विरुध्द तक्रार करा : उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांचे आवाहन ; गणेशोत्सवात प्रवाशांची लूट थांबणार

Ganesh Chaturthi 2025: राज्यात सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सव सणाच्या अनुषंगाने सर्व खाजगी बस वाहतुकदारांनी शासनाने निश्चित केलेल्या भाडेदरापेक्षा जास्त भाडे आकारू नये. तसेच क्षमतेपेक्षा जादा प्रवाशांची वाहतूक करू नये. शासनाच्या नियमांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या वाहतुकदारांवर कडक कारवाई करण्यात येईल.
पाली: गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर कोकणकर व प्रवासी आपल्या गावी प्रवास करत आहेत. अशावेळी त्यांच्याकडून खासगी कंत्राटी प्रवासी बस व रिक्षा वाढीव भाडे आकारतात. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे तक्रार दाखल करावी, असे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पनवेल हरिभाऊ जेजूरकर यांनी केले आहे.

