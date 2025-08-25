Raigad News: जादा भाडे आकारणाऱ्या विरुध्द तक्रार करा : उपप्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांचे आवाहन ; गणेशोत्सवात प्रवाशांची लूट थांबणार

-अमित गवळेपाली: गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणावर कोकणकर व प्रवासी आपल्या गावी प्रवास करत आहेत. अशावेळी त्यांच्याकडून खासगी कंत्राटी प्रवासी बस व रिक्षा वाढीव भाडे आकारतात. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे तक्रार दाखल करावी, असे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पनवेल हरिभाऊ जेजूरकर यांनी केले आहे. .Sangli Fraud:'नोकरीच्या आमिषाने साडेपाच लाखांची फसवणूक';मंत्रालयात कक्ष अधिकारी असल्याचा बनाव अन्...जादा भाडे आकारणाऱ्या खासगी कंत्राटी प्रवासी बस व रिक्षा यांचे विरुध्द वाहन क्रमांक व प्रवासाच्या तपशीलासह उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या ई-मेल आयडी rto.४६-mh@mah.gov.in अथवा 900467014 या कार्यालयाच्या व्हॉटसअप क्रमांकावर तक्रार दाखल करावी, असे आवाहन उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पनवेल हरिभाऊ जेजूरकर यांनी केले आहे..राज्यात सुरू होणाऱ्या गणेशोत्सव सणाच्या अनुषंगाने सर्व खाजगी बस वाहतुकदारांनी शासनाने निश्चित केलेल्या भाडेदरापेक्षा जास्त भाडे आकारू नये. तसेच क्षमतेपेक्षा जादा प्रवाशांची वाहतूक करू नये. शासनाच्या नियमांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या वाहतुकदारांवर कडक कारवाई करण्यात येईल. तसेच प्रवाशांनी असे जादाचे भाडे आकारणाऱ्या बस मालकांविरुध्द पुरावानिशी लेखी स्वरूपात छायाचित्रासह तक्रार दाखल करावी. जिल्हयातील प्रवाशी रिक्षांच्या मनमानी भाडे आकारणी बाबत प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणातर्फे तयार करण्यात आलेला भाडेदर तक्ता (मीटरप्रमाणे व शेअर रिक्षा) हा जिल्हयातील विविध रिक्षा थांब्यावर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. .MLA Jayant Patil: इस्लामपुरात अहिल्यादेवी होळकरांचा पुतळा उभारणार: आमदार जयंत पाटील; अहिल्यादेवींनी राज्यकर्ता कसा असावा याचा परिपाठ घालून दिला.महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे त्या त्या संवर्गातील टप्पा वाहतुकीचे सद्यस्थितीचे भाडेदर विचारात घेवून खाजगी कंत्राटी परवाना वाहनाचे त्या संवर्गासाठी संपूर्ण बससाठी येणाऱ्या प्रति कि. मी. भाडेदराच्या 50 टक्के पेक्षा अधिक राहणार नाही असे कमाल भाडेदर 27 एप्रिल 2018 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार निश्चित केले आहेत. असे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पनवेल हरिभाऊ जेजूरकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.