कोकण

Raigad Health: वीज नसताना मोबाईल टॉर्चच्या उजेडात यशस्वी प्रसूती; जांभूळपाडा आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरांची धडाडी

वीज, सोलर दोन्ही ठप्प असताना जांभूळपाडा प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरांनी मोबाईल टॉर्चच्या उजेडात प्रसूती करून आई-बाळाचा जीव वाचवला
Both the mother and newborn are healthy despite the emergency situation caused by the electricity failure.

Both the mother and newborn are healthy despite the emergency situation caused by the electricity failure.

Sakal

अमित गवळे
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पाली : सुधागड तालुक्यातील नेहमीच्या बत्तीगुलचा फटका आरोग्य व्यवस्थेला बसला. मात्र, जांभूळपाडा प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय टीमने दाखवलेल्या तत्परतेमुळे एका चिमुकल्याचा सुरक्षित जन्म झाला आहे.

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