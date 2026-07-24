Raigad Health: वीज नसताना मोबाईल टॉर्चच्या उजेडात यशस्वी प्रसूती; जांभूळपाडा आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरांची धडाडी

पाली : सुधागड तालुक्यातील नेहमीच्या बत्तीगुलचा फटका आरोग्य व्यवस्थेला बसला. मात्र, जांभूळपाडा प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील वैद्यकीय टीमने दाखवलेल्या तत्परतेमुळे एका चिमुकल्याचा सुरक्षित जन्म झाला आहे..याबाबत सविस्तर माहिती अशी की रोहिणी रवी वाघमारे (वय 26) यांना प्रसूती वेदना सुरू झाल्याने गुरुवारी (ता. 23) सकाळी 9 वाजता जांभूळपाडा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आले होते. दुर्दैवाने, सकाळी 10 वाजल्या पासून संपूर्ण परिसराची वीज गायब झाली. एवढेच नाही तर आपत्कालीन प्रसंगी वापरण्यात येणारे सोलर युनिटही तांत्रिक बिघाडामुळे बंद पडले होते. पावसाळ्याच्या दिवसांत विजेचा खेळ खंडोबा सुधागड तालुक्यासाठी नवीन नसला, तरी प्रसूतीसारख्या नाजूक प्रसंगी निर्माण झालेला हा अंधार मोठा अडथळा ठरत होता..परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी वेळ न दवडता निर्णय घेतला. विजेची वाट न पाहता 3 मोबाईल टॉर्चच्या प्रकाशात प्रसूती करण्याचा मार्ग निवडण्यात आला. डॉक्टरांचे कौशल्य आणि कर्मचाऱ्यांच्या सहकार्यामुळे दुपारी दीड वाजता रोहिणी यांनी एका सुंदर बाळाला जन्म दिला. जन्माच्या वेळी बाळाचे वजन 2 किलो 400 ग्रॅम असून, सध्या बाळ आणि आई दोघेही पूर्णपणे सुरक्षित व निरोगी आहेत..आपत्कालीन परिस्थितीत संयम राखून ही प्रसूती यशस्वी करणाऱ्या टीममध्ये वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अंकिता म्हात्रे व डॉ. तुषार म्हेत्रे, समुदाय आरोग्य अधिकारी सूरज कडू, आरोग्य सहाय्यक व सेविका सविता रणखांबे व अनुष्का थाले, आशा सेविका व स्त्री परिचारिका ज्योत्स्ना शिंदे व कल्पना महाजन यांचा समावेश आहे..सुधागडमधील विजेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवरपावसाळ्यात वीज गायब होणे ही सुधागड तालुक्यातील कायमची समस्या बनली आहे. दुर्गम आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रांमध्ये बॅकअप यंत्रणा अद्ययावत नसतील तर रुग्णांच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. या घटनेमुळे आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे सर्वत्र कौतुक होत असले, तरी प्रशासनाने अशा प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील वीज व बॅकअप यंत्रणांची तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी जोरदार मागणी आता स्थानिक नागरिकांमधून केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.