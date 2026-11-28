पाली : रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यात सध्या पडत असलेल्या कडाक्याच्या थंडीमुळे शेळ्यांमध्ये अंग आखडणे, पाय लटपटणे तसेच लकवा व पक्षाघातसदृश लक्षणे आढळून येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर शेळी व्यावसायिकांनी तातडीने खबरदारी घ्यावी आणि लक्षणे दिसताच पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन सुधागड तालुका पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुयोग मनोहर म्हसकर यांनी केले आहे..हिवाळ्याच्या दिवसांत तापमानात होणारी घट आणि गोठ्यात शिरणारा थंड वारा यामुळे शेळ्या व करडांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत आहे. तीव्र थंडीमुळे स्नायू व मज्जासंस्थेवर ताण येऊन रक्ताभिसरणात अडथळे निर्माण होतात. तसेच कॅल्शियम, फॉस्फरस, मॅग्नेशियम, व्हिटॅमिन बी-कॉम्प्लेक्स, व्हिटॅमिन ई आणि सेलेनियम यांसारख्या पोषक घटकांची कमतरता, परजीवी किंवा जिवाणूजन्य संसर्ग आणि गाभण शेळ्यांमधील चयापचयाचा असमतोल यांमुळेही स्नायू अशक्त होतात. परिणामी शेळी अचानक खाली बसणे, उठण्यास त्रास होणे, पुढचे किंवा मागचे पाय कमकुवत होणे, चालताना तोल जाऊन पाय लटपटणे, पाय ओढणे, भूक मंदावणे आणि मान किंवा स्नायू आखडणे अशी लक्षणे दिसून येत आहेत. लहान करडांमध्येही अशक्तपणा व स्नायूंची शिथिलता आढळून येत असल्याने व्यावसायिकांना आर्थिक नुकसानीचा धोका निर्माण झाला आहे..वेळेवर उपचार व प्रतिबंधात्मक नियोजन आवश्यक ही परिस्थिती टाळण्यासाठी शेळीपालकांनी थंड वाऱ्यापासून गोठ्यांचे संरक्षण करावे आणि गोठा नेहमी स्वच्छ व कोरडा ठेवावा. शेळ्यांना उबदार, मऊ व कोरडा बिछाना उपलब्ध करून द्यावा. तसेच संतुलित, ऊर्जायुक्त व सहायक आहार, स्वच्छ पाणी आणि कोवळा चारा द्यावा. यासोबतच वेळेवर जंतनिर्मूलन व लसीकरण करून गाभण शेळ्या व लहान करडांची विशेष काळजी घ्यावी. कोणतीही लक्षणे आढळल्यास विलंब न करता पशुवैद्यकांच्या मार्गदर्शनाखाली तत्काळ निदान आणि औषधोपचार करावेत. वेळेवर उपचार व प्रतिबंधात्मक नियोजन केल्यास या समस्येवर प्रभावी नियंत्रण मिळवून शेळ्यांचे प्राण वाचवता येतात, असेही डॉ. सुयोग म्हसकर यांनी स्पष्ट केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.