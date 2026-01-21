Sudhagad Politics : सुधागडमध्ये भाजपविरोधात सर्वपक्षीय एकजूट; 'सुधागड सन्मान समिती'चा उदय

पाली : राज्यात आगामी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीचे बिगुल वाजले असतानाच, रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यात एक अभूतपूर्व राजकीय धमाका झाला आहे. भारतीय जनता पक्षाने जिल्हा परिषद गटासाठी तालुक्याबाहेरील उमेदवार आयात केल्याने स्थानिक निष्ठावंतांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. यातूनच आता 'सुधागड सन्मान समिती' नावाच्या नव्या शक्तीचा उदय झाला असून, यात चक्क शिवसेना (शिंदे गट), शिवसेना (ठाकरे गट), शेकाप आणि भाजपचेच नाराज गट एकत्र आले आहेत. .सोमवारी (ता. 19) रात्री या सर्वपक्षीय नाराज पदाधिकारी, नेते व कार्यकर्त्यांनी बैठक घेऊन याबाबत माहिती दिली. यावेळी मिळालेल्या माहितीनुसार, भाजपच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडून सुधागडच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांना डावलून बाहेरच्या व्यक्तीला उमेदवारी देण्यात आली आहे. यामुळे "सुधागडचा स्वाभिमान धोक्यात आला आहे" अशी भावना स्थानिक नेत्यांमध्ये निर्माण झाली. देशात आणि राज्यात जिथे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष एकमेकांचे तोंड पाहत नाहीत, तिथे सुधागडमध्ये मात्र भाजप विरोधात भाजपसह सर्व पक्ष एका झेंड्याखाली आल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे..Pandharpur Politics: दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसची सूत्रे आमदार पाटलांकडे; पंढरपूरच्या राजकारणात ट्विस्ट, कल्याणराव काळे, गणेश पाटलांची राजकीय कोंडी!.असे असेल 'सुधागड सन्मान समिती'चे संभाव्य जागावाटप या समितीने भाजपच्या विरोधात तगडी मोर्चेबांधणी केली असून जागांचे वाटपही जवळपास निश्चित केले आहे.त्यानुसार जांभुळपाडा जिल्हा परिषद गट - संभाव्य उमेदवार शिवसेना (शिंदे गट)जांभुळपाडा पंचायत समिती गण संभाव्य उमेदवार शिवसेना (शिंदे/ठाकरे गट)परळी पंचायत समिती गण संभाव्य उमेदवार शिवसेना (शिंदे/ठाकरे गट)राबगाव जिल्हा परिषद गट संभाव्य उमेदवार शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप)राबगाव पंचायत समिती गण संभाव्य उमेदवार शिवसेना (शिंदे गट) अडुळसे पंचायत समिती गण संभाव्य उमेदवार राजेश मपारा (सुधागड सन्मान समिती).राजेश मपारा आणि श्रीराम प्रतिष्ठानची भूमिका निर्णायकभाजपचे नेते राजेश मपारा आणि श्रीराम प्रतिष्ठान ग्रुपने या उठावात महत्त्वाची भूमिका घेतल्याचे समजते. भाजपचे अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्तेही पक्षाच्या निर्णयावर नाराज असल्याने त्यांनी 'सुधागड सन्मान समिती'ला पाठिंबा दिला आहे. यामुळे भाजपसमोर आपल्याच बालेकिल्ल्यात मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.संपूर्ण राज्याचे लक्ष सुधागडकडेदेशातील सर्वात बलाढ्य पक्ष असलेल्या भाजपला रोखण्यासाठी सुधागडमध्ये झालेली ही "विचित्र पण ऐतिहासिक युती" यशस्वी होणार का? हा प्रश्न आता विचारला जात आहे. ही एकजूट केवळ निवडणुकीपुरती आहे की यामुळे तालुक्याची राजकीय समीकरणे कायमची बदलणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.समितीची अधिकृत घोषणा आणि उमेदवारी अर्ज भरल्यानंतरच या अभूतपूर्व लढतीचे चित्र स्पष्ट होईल. मात्र, या धमाक्याने विरोधकांच्या गोटात सध्या तरी सन्नाटा पसरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.