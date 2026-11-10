Sudeshad Taluka Mahagaon Housebreaking Theft : सुधागड तालुक्यात घरफोड्यांचे सत्र सुरूच; महागावमध्ये सलग दोन दिवस दोन बंद घरे फोडून चोरी

पाली : सुधागड तालुक्यातील घरफोडीच्या घटनांचे सावट अद्याप दूर झालेले नसतानाच, महागाव गावात अज्ञात चोरट्यांनी सलग शनिवारी (ता. 7) व रविवारी (ता. 8) सलग दोन दिवस दोन घरांना लक्ष्य केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. बंद घरांचा फायदा घेत चोरट्यांनी घरांचे कुलूप आणि कपाटांची तोडफोड करून चोरी केली आहे. या सत्रांमुळे महागावसह संपूर्ण सुधागड तालुक्यात नागरिकांमध्ये तीव्र भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..यातील पहिली घटना क्रांतीनगर महागाव येथील असून, तिथे संदेश कांबळे यांच्या घरात चोरट्यांनी कपाटांचे लॉक तोडून संपूर्ण सामान फेकून देत चोरी केली. यानंतर दुसऱ्या दिवशी आशा जोरकर यांच्या घरात घुसून चोरट्यांनी कपाट फोडले आणि त्यातून ४८ सोन्याचे मणी तसेच ५,००० रुपयांची रोकड लांबवली..Rabia Ahsan 92 News Anchor Murder : रावळपिंडीतील '९२ न्यूज'च्या अँकर राबिया अहसान यांच्या हत्याकांडामुळे माध्यम जगतात संताप.मागीलवर्षी ऑगस्ट महिन्यात येथील डोंगरपाटी विभागात हातोंड, गोंदाव व मठाळ गावात शस्त्रधारी चोरट्यांनी घरांमध्ये घुसून लाखो रुपयांची चोरी केली होती. त्या थरारक घटनेच्या आठवणी अद्याप ताज्या असतानाच महागावमध्ये पुन्हा घरफोडी झाल्याने नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढली आहे. विशेषतः, मुलांच्या शिक्षणासाठी काही नागरिक पाली येथे राहत असल्याने गावातील अनेक घरे बंद असतात. याच बंद घरांना चोरट्यांकडून लक्ष्य केले जात असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे..Nvidia Stock Crash : ३० मिनिटांत गमावले ६२,००० कोटी! 'त्या' चिनी तरुणीच्या जाळ्यात अडकले जगातील दिग्गज CEO?.बंद घरांची रेकी करूनच ही चोरी होत असल्याचे स्पष्ट होत असून, या घटनांची गांभीर्याने दखल घ्यावी अशी मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे. पोलिसांनी तातडीने तपास करून चोरट्यांचा शोध घ्यावा आणि गावात रात्रीची पोलीस गस्त तातडीने वाढवावी, अशी आर्त हाक महागावच्या ग्रामस्थांनी दिली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.