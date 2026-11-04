Sudhagad News: सुधागडमध्ये अवकाळी पावसाचा शेतीला मोठा फटका; भात-कडधान्य पिकांचे नुकसान, तातडीने पंचनाम्यांची मागणी

पाली: सुधागड तालुक्यात सोमवारी (ता 2) मध्यरात्रीपासून अचानक झालेल्या मुसळधार अवकाळी पावसामुळे संपूर्ण तालुक्यातील शेती पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. या नैसर्गिक संकटामुळे बळीराजा हवालदिल झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भाजप किसान मोर्चाचे दक्षिण रायगड जिल्हाध्यक्ष सुजित सदाशिव बारसकर व पदाधिकारी आणि शेतकरी यांनी मंगळवारी (ता. 3) पाली-सुधागड तहसीलदारांना निवेदन देत तातडीने संयुक्त पंचनामे करून शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत देण्याची मागणी केली आहे..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...सध्या तालुक्यात भात कापणी व मळणी अंतिम टप्प्यात होती. मात्र, अचानक आलेल्या पावसामुळे शेतात कापून ठेवलेले भात पाण्यात भिजले असून, उभे पीक जमिनीवर लोळल्यामुळे धान्याला अंकुर फुटण्याची व सडण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. कडधान्याची पिके पाण्याखाली गेल्यामुळे हातात आलेले पीक पूर्णपणे वाया गेले आहे. शेतकऱ्यांनी अत्यंत कष्टाने पिकवलेले पीक डोळ्यांसमोर नष्ट झाल्यामुळे तालुक्यातील शेतकरी वर्ग पूर्णपणे खचला असून त्यांच्यावर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. .परिणामी सुधागड तालुक्यातील महसूल मंडळांमधील बाधित भात व कडधान्य शेतीचे कृषी विभाग, महसूल विभाग आणि विमा कंपनीमार्फत तातडीने संयुक्त पंचनामे सुरू करण्यात यावेत. पंचनाम्याची प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शकपणे राबवून एकाही बाधित शेतक्याला यापासून वंचित ठेवले जाऊ नये. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना शासकीय स्तरावरून तातडीने सानुग्रह अनुदान व पीक विमा भरपाई मिळवून देण्यासाठी शासनाकडे आवश्यक ते प्रस्ताव त्वरित पाठवण्यात यावेत. अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. .Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.निवेदन देतेवेळी किसनमोर्चा दक्षिण रायगड जिल्हा अध्यक्ष सुजित बारसकर, जिल्हासरचिटणीस वैभव शिंदे, जिल्हचिटणीस शशिकांत पाशिलकर व किसानमोर्चा तालुकाधक्ष संजय कडू उपस्थित होते. सदर निवेदन किसनमोर्चा प्रदेशाध्यक्ष रामकृष्ण वेताळ, भाजप जिल्हाध्यक्ष धैर्यशील पाटील, सतीश धारप, व प्रकाश देसाई यांच्या मार्गदर्शनाखाली देण्यात आले. प्रशासनाने या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन कोणत्याही प्रकारचा विलंब न करता तातडीने शेतावर जाऊन पंचनामे करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना द्यावेत, अशी विनंती सुजित बारसकर यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.