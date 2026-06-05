Tamhini Ghat Accident : ताम्हिणी घाटात काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना! शौचास गेलेली व्यक्ती पाय घसरून दरीत कोसळली, डोळ्यांदेखत वडील नाहीसे झाल्याने मुलाने...

पाली (रायगड) : कोकणातून पुण्याकडे प्रवास करत असताना ताम्हिणी घाटात शौचास गेलेल्या एका व्यक्तीचा पाय घसरून तो खोल दरीत कोसळल्याची थरारक घटना शुक्रवारी (ता. ५) पहाटे दोनच्या सुमारास घडली. ताम्हिणी घाटातील वॉटरफॉल पॉईंटजवळ झालेल्या या अपघातात (Tamhini Ghat rescue operation) संबंधित व्यक्ती गंभीर जखमी झाली असून तिच्या पायाचे हाड मोडले आहे..सुदैवाने, सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्था, स्थानिक बचाव पथक आणि पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत अवघ्या ४५ मिनिटांत जखमी व्यक्तीची दरीतून सुखरूप सुटका केली..रेस्क्यू टीमचे सदस्य सागर दहिंबेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संबंधित व्यक्ती आपल्या मुलासोबत कारने चिपळूणहून पुण्याकडे निघाली होती. ताम्हिणी घाट परिसरात आल्यानंतर शौचास जाण्याची गरज भासल्याने त्यांनी वाहन रस्त्याच्या कडेला असलेल्या वॉटरफॉल पॉईंटजवळ थांबवले. परिसरात प्रचंड अंधार असल्याने दरीची खोली आणि परिसराचा अंदाज न आल्यामुळे त्यांचा तोल गेला आणि ते थेट खोल दरीत कोसळले..Ratnagiri ACB Trap : चिपळूण हादरलं! गर्भनिरोधक गोळ्यांसाठी मागितली 4,400 रुपयांची लाच; कामथे रुग्णालयातील महिला डॉक्टर 'एसीबी'च्या जाळ्यात.वडील अचानक नजरेआड झाल्याने आणि दरीतून आवाज ऐकू आल्याने मुलगा घाबरून गेला. त्याने तातडीने पोलिसांशी संपर्क साधून घटनेची माहिती दिली. माहिती मिळताच पोलीस कर्मचारी आणि सह्याद्री वन्यजीव रक्षणार्थ सामाजिक संस्थेच्या आपत्कालीन बचाव पथकाचे सदस्य आवश्यक साहित्यांसह घटनास्थळी दाखल झाले..Mumbai-Goa Highway : मंत्री गडकरींचे आश्वासन हवेत विरले? कोलेटी पुलाच्या कामामुळे प्रचंड वाहतूक कोंडी; मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम 18 वर्षांपासून सुरू!.पहाटेची वेळ, दाट अंधार आणि खोल दरी यामुळे बचावकार्यास मोठे आव्हान निर्माण झाले होते. मात्र, रेस्क्यू टीम आणि पोलिसांनी धाडसीपणे दरीत उतरून शोधमोहीम सुरू केली. अथक प्रयत्नांनंतर अवघ्या ४५ मिनिटांत जखमी व्यक्तीचा शोध घेण्यात यश आले आणि त्यांना सुरक्षितपणे दरीबाहेर काढण्यात आले..या अपघातात संबंधित व्यक्तीच्या पायाला फ्रॅक्चर झाले असून शरीराच्या इतर भागांनाही गंभीर तसेच किरकोळ दुखापती झाल्या आहेत. प्राथमिक उपचारानंतर त्यांना पुढील उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.