Sahyadri Tiger Reserve : पाचवेळा चांदोली धरण पोहून जाणाऱ्या 'तारा' वाघिणीला मिळाला जोडीदार; 'सेनापती'सह कॅमेऱ्यात कैद, 'सह्याद्री'त नेमकं काय घडतंय?

Tara Tigress Successfully Adapts in Sahyadri Tiger Reserve : सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्पात स्थलांतरित ‘तारा’ वाघीण चांदोली राष्ट्रीय उद्यानात ‘सेनापती’ वाघासोबत दिसली. कॅमेरा ट्रॅपमध्ये नोंद झाल्याने वाघ संवर्धनाच्या यशस्वी प्रयत्नांना बळ मिळाले आहे.
tiger spotted together Sahyadri Tiger Reserve

tiger spotted together Sahyadri Tiger Reserve

Updated on

चिपळूण (रत्नागिरी) : विदर्भातून सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्पात यशस्वीरित्या स्थानांतरित करण्यात आलेल्या ‘तारा’ (एसटीआर- टी ५) या वाघिणीला अखेर या जंगलात आपला जोडीदार मिळाला आहे. चांदोली राष्ट्रीय उद्यानात नुकत्याच घेण्यात आलेल्या ट्रॅप कॅमेरा फूटेजमध्ये (Sahyadri Tiger Reserve) तारा वाघीण ही ‘सेनापती’ (एसटीआर- टी १) या बलाढ्य वाघासोबत वावरताना दिसून आली आहे.

