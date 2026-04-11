Sahyadri Tiger Reserve : पाचवेळा चांदोली धरण पोहून जाणाऱ्या 'तारा' वाघिणीला मिळाला जोडीदार; 'सेनापती'सह कॅमेऱ्यात कैद, 'सह्याद्री'त नेमकं काय घडतंय?

चिपळूण (रत्नागिरी) : विदर्भातून सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्पात यशस्वीरित्या स्थानांतरित करण्यात आलेल्या 'तारा' (एसटीआर- टी ५) या वाघिणीला अखेर या जंगलात आपला जोडीदार मिळाला आहे. चांदोली राष्ट्रीय उद्यानात नुकत्याच घेण्यात आलेल्या ट्रॅप कॅमेरा फूटेजमध्ये (Sahyadri Tiger Reserve) तारा वाघीण ही 'सेनापती' (एसटीआर- टी १) या बलाढ्य वाघासोबत वावरताना दिसून आली आहे..सह्याद्री व्याघ्रप्रकल्पाचे क्षेत्रसंचालक तुषार चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ताराच्या हद्दक्षेत्रात यापूर्वी 'सुभेदार' आणि 'शिलेदार' या वाघांचा वावर होता. काही काळ तारा ही सुभेदारसोबतही दिसून आली होती; मात्र, 'सेनापती' हा या क्षेत्रातील अत्यंत प्रभावी आणि बलाढ्य वाघ असल्याने त्याने या परिसरात आपला ताबा मिळवला आहे..सेनापतीच्या आगमनानंतर सुभेदारने या क्षेत्रापासून काहीसे अंतर राखले असून, आता सेनापती आणि तारा सातत्याने एकत्र दिसून येत आहेत. वाघिणीच्या नैसर्गिक प्रवृत्तीनुसार, ती आपल्या हद्दक्षेत्रातील एकापेक्षा जास्त वाघांसोबत मिलन करू शकते. याला शास्त्रीय भाषेत 'सुडो मेटिंग' असे म्हणतात. यामुळे जन्माला येणाऱ्या बछड्यांना त्या क्षेत्रातील सर्वच नरवाघांकडून संरक्षण मिळते. कारण, प्रत्येक नराला ती पिल्ले आपली असावीत असे वाटते..'तारा'नेदेखील बछड्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि अनुवांशिक विविधतेसाठी हेच धोरण अवलंबल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. सुरुवातीला 'चंदा' वाघिणीच्या धाकामुळे ताराने चांदोलीचे धरण तब्बल पाचवेळा पोहून पलीकडच्या बाजूला आपले नवीन हद्दक्षेत्र निर्माण केले होते. याच नवीन क्षेत्रात आता सेनापतीने आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे..विशेष म्हणजे, 'सेनापती' हा 'चंदा' आणि 'तारा' या दोघींच्याही हद्दक्षेत्रात आपले अस्तित्व टिकवून आहे. सह्याद्री वाईल्डलाईफ फाउंडेशनने व्याघ्रप्रकल्पाला दिलेल्या कॅमेरा ट्रॅपमध्ये हे दुर्मीळ दृश्य टिपले गेले आहे. विशेष म्हणजे, एकाच वाटेवर सेनापती आणि सुभेदार या दोघांचाही वावर सायंकाळ आणि रात्रीच्यावेळी दिसून येत आहे, जे या प्रकल्पातील वाघांच्या हालचालींवर नवीन प्रकाश टाकणारे आहे.