Mahad News : तारीक गार्डन रहिवाशांना न्यायालयाचा दिलासा; सोसायटी व अभीहस्तांतरण दस्तऐवज योग्य

महाड - महाड शहरांमध्ये सहा वर्षापूर्वी तारिक गार्डन इमारत कोसळून 16 जणांचा मृत्यू झाला होता. तर 32 कुटुंब बेघर झाली होती. यानंतर इमारतीच्या जागेबाबत येथील रहिवास्यांनी गृहनिर्माण सोसायटी बनवून अभिहस्तांतरण दस्तऐवज (कन्व्हेयन्स डिड) तयार केला होता. याला न्यायालयाने ग्राह्य धरल्याने व रहिवाशांच्या बाजूने निर्णय दिल्याने तारीक गार्डन बाधित व्यक्तींना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. परंतु या रहिवाशांचा संघर्ष मात्र अद्यापही संपलेला नाही..24 ऑगस्ट 2020 ला सायंकाळी महाड शहरातील काजळपुरा भागात असणारी पाच मजली तारीक गार्डन इमारत पत्यासारखी कोसळली आणि काही क्षणातच होत्याचे नव्हते झाले. या दुर्घटनेत सोळा जण गाडले गेले. तब्बल आठ दिवस येथील मदत कार्य सुरू होते. दुर्घटनेत 16 ठार 6 जखमी तर तब्बल 56 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरा दिला. यानंतर राज्यातील धोकादायक इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यामुळे या घटनेला महत्त्व आले आहे. परंतु यानंतर मात्र येथील रहिवाशांना घर नसल्याने ते भाड्याच्या घरात राहत आहेत तर त्यांना कोणत्याही प्रकारचे विमा संरक्षण व गृह कर्ज माफी न मिळाल्याने अनेकांच्या घरांवर जप्ती आलेली आहे .तर एका बाजूला बँकेचा हप्ता व भाडे भरताना या बाधित व्यक्तींची कोंडी होत आहे..त्यातच इमारत दुर्घटनेनंतर या जागेवर मूळ मालकाने दावा केल्याने भविष्यातही येथे घर मिळण्याचा प्रश्न रहिवाशांपुढे निर्माण झाला होता. महाड येथील वकील सुरभी मेहता यांनी निस्वार्थीपणे येथील रहिवाशांचे प्रकरण हाती घेतले. फॉरेन्सिक ऑडिट करून हे काम निश्चित दर्जाचे असल्याचे सिद्ध झाले. इमारत दुर्घटनेनंतरही या सर्व रहिवाशांनी गृहनिर्माण सोसायटी बनवली व त्यानंतर अभीहस्तांतरण दस्तऐवज देखील तयार करून घेतला..परंतु ही सर्व प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचा दावा ठोकत जागेचे मालक अब्दुल रजाक कादर शेख यांनी महाड न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने तारीक गार्डन रहिवाशांची भूमिका समजून घेत जमीन मालकाचा दावा फेटाळून लावला आणि गृहनिर्माण सोसायटी व अभिहस्तांतरण कायदेशीर योग्य असल्याचा निर्णय दिला. त्यामुळे तारीक गार्डन इमारतीची जागा आता पर्यायाने सोसायटीच्या नावावर झाली आहे. परंतु तरीही घर नसल्याने आजही येथील रहिवाशांची मोठी परवड होत आहे..याबाबत येथील रहिवाशांच्या वतीने वकील सुरभी मेहता, सोसायटीचे अध्यक्ष अमजद हवा, सचिव शमसूद्दीन इब्राहिम खान, जस्मिन बामणे, फातिमा देशमुख यांच्या उपस्थितीमध्ये आज पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यामध्ये न्यायालयाचा हा निर्णय व रहिवाशांना येणाऱ्या पुढील अडचणी याबाबत माहिती देण्यात आली.आता सरकारने विशेष भाग म्हणून रहिवाशांना गृह कर्ज माफी द्यावी, रहिवाशांकरता एक खिडकी रि डेव्हलपमेंट मंजूर करून घर द्यावे, अशी रहिवाशांची मागणी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.