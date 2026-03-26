Rural Education Crisis : शिक्षकांच्या अभावामुळे शिक्षण व्यवस्था ढासळली; मुले शिक्षणासाठी गोव्यात

सावंतवाडी : तालुक्यात गोवा राज्याच्या सीमेवर असणाऱ्या सर्व मराठी शाळा बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. या शाळांमध्ये पदवीधर शिक्षकच नसल्याने, भविष्यात येथील मुले शेजारच्या गोवा राज्यात शिक्षणासाठी जातील आणि पर्यायाने महाराष्ट्राच्या हद्दीतील शाळा कायमच्या बंद होतील. त्यामुळे तातडीने दर्जेदार शिक्षण देणारे शिक्षक उपलब्ध करून द्या; अन्यथा भावी पिढी माफ करणार नाही, अशी आक्रमक मागणी पंचायत समिती सदस्य उदय पारिपत्ये यांनी मासिक बैठकीत केली..तालुक्यातील रिक्त पदांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समायोजन करून त्यांना या शाळांमध्ये नियुक्ती दिली जाईल, असा ठराव घेण्याचे आदेश सभापती सुष्मिता जाधव यांनी दिले. तब्बल चार वर्षांनंतर सावंतवाडी पंचायत समितीची पहिली मासिक सभा नूतन सभापती सुष्मिता जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. .यावेळी उपसभापती गौरव मुळीक, व्ही. एम. नाईक, रमेश कर्तसकर, सुदेश राणे, मंदार जुवेकर, सविता परब, शुभदा कविटकर, अंगद शेळके आदी उपस्थित होते. तसेच सदस्य उत्कर्षा गावकर, प्रणाली टिळवे, प्रथमेश सावंत, शरद धाऊसकर, महेश धुरी, प्राजक्ता केळुसकर, जितेंद्र गावकर, प्रशांत सुकी आदी उपस्थित होते..यावेळी सातार्डा गणाचे सदस्य उदय पारिपत्ये यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधताना सांगितले की, सीमेवरील दोडामार्ग, सातार्डा, सातोसे, आरोंदा, कवठणी या जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिक्षक नसल्याने मुले गोवा राज्यात जात आहेत. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी तातडीने पदवीधर शिक्षक द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. .दरम्यान, काही शाळांची कौले व पत्रे गळक्या स्थितीत असून, प्रशासनाने त्याकडे लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी सांगितले. शिक्षण विभागाकडून पटसंख्येच्या निकषावर शिक्षक दिले जातात, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली..आरोग्य विभागाच्या आढाव्यात १४ वर्षे वयोगटातील मुलींना गर्भाशयाच्या कर्करोगावर मात करण्यासाठी दिली जाणारी 'एचपीव्ही' लस आणि त्याला मिळणारा अल्पप्रतिसाद यावर चर्चा झाली. दरम्यान, सावंतवाडी तालुक्यासाठी कायमस्वरूपी कटरमन देण्याची मागणी आरोग्यमंत्र्यांकडे केली जाणार असून, तसा ठराव घेण्याचे आदेश उपसभापती मुळीक यांनी दिले.