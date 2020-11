कोरोना चाचण्यांसाठी शिक्षकांची गर्दी ; ३४८ अँटीजेन टेस्टमध्ये १ पॉझिटिव्ह

दाभोळ (रत्नागिरी) : राज्यातील शाळा सुरू करण्याच्या पार्श्‍वभूमीवर दापोली तालुक्यात शिक्षकांच्या अँटीजेन व आरटीपीसीआर टेस्ट करण्याचे काम दापोली शहरात आरोग्य विभागाकडून सुरू आहे. अँटीजेन टेस्टसाठी शिक्षकांची मोठी गर्दी होत आहे. 17 नोव्हेंबरपासून 348 अँटीजेन टेस्ट करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी एक वगळता सगळ्या निगेटिव्ह आल्या आहेत. 19 आरटीपीसीआर चाचण्यांचे अहवाल अद्याप आलेले नाहीत.

शिक्षकांच्या अ‍ॅटीजेन टेस्टमध्ये एका महिला शिक्षकेची टेस्ट पॉझिटिव्ह आली असून या शिक्षिका खेड येथील एका कनिष्ठ महाविद्यालयात काम करतात अशी माहिती मिळाली आहे. त्यांनी दापोलीत चाचणी केली होती. मात्र त्यांची प्रकृती चांगली असल्याची माहिती आरोग्य विभागाच्या सूत्रांनी दिली. दापोली शहरातील केळसकर नाका येथील दापोली नगरपंचायतीच्या इमारतीमधील फिव्हर क्लिनिकमध्ये तालुका आरोग्य विभागाकडून या टेस्ट करण्याचे काम सुरू आहे. हेही वाचा - निवडणुकीसाठी भाजप आखतंय व्यूहरचना - अँटीजेन टेस्टसाठी शिक्षकांची मोठी गर्दी आहे. यासाठी दोन एएनएम, एक मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर, फार्मासिस्ट आदींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 17 नोव्हेंबर पासून 348 अँटीजेन टेस्ट करण्यात आल्या आहेत. त्या सगळया निगेटिव्ह आल्या आहेत. 19 आरटीपीसीआर चाचण्यांचे अहवाल आलेले नाहीत. दरम्यान, दापोली येथील सीसीसी सेंटरमध्ये सध्या एक कोरोना बाधित रुग्ण तर डीसीएचसी सेंटरमध्ये एकूण 4 कोरोना बाधित आणि 2 संशयित रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. संपादन - स्नेहल कदम

