Pali Census : 40 ते 42 अंश सेल्सिअस तापमानात 'सुपरहिरो' बनून फिरतायत शिक्षक; उन्हाच्या लाहीलाहीतही जनगणनेचे राष्ट्रीय कर्तव्य अविरत सुरू

पाली - संपूर्ण जग सध्या 'अल-नीनो'च्या प्रभावामुळे जणू काही भट्टीत भाजलेल्या कडक तंदूरीसारखं तापलं आहे. टीव्ही स्क्रीनवर दर दहा मिनिटांनी उष्णतेच्या लाटांचे इशारे चमकत आहेत आणि दुपारच्या वेळी रस्ते निर्मनुष्य होत आहेत. कडक उन्हामुळे सामान्य नागरिक घराबाहेर पडायला धजावत नसताना, देशाच्या भविष्याचा पाया रचणारे शिक्षक मात्र या महाभयंकर उन्हात, जीवाची पर्वा न करता गावागावात जनगणनेचे राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडताना दिसत आहेत..40 ते 42 अंश सेल्सिअस या अत्यंत आव्हानात्मक तापमानातही, डिहायड्रेशनचा धोका पत्करून हे शिक्षक डोक्यावर पांढरी टोपी, हातात मोबाईल आणि कागदपत्रे घेऊन घराघरांचे सर्वेक्षण करत आहेत. जणू काही शरीरात रक्ताऐवजी थेट ओआरएस आणि सरकारी आदेशच वाहत आहेत, अशा ऊर्जेने हे शिक्षक काम करत आहेत. आज कोणत्याही परिस्थितीत ठरवलेल्या घरांची फीडिंग पूर्ण केल्याशिवाय परतायचे नाही हा एकच निश्चय त्यांच्या डोक्यात असतो..विशेषतः रायगड जिल्ह्यातील दुर्गम भाग, डोंगरदऱ्या आणि आदिवासी वाड्या-पाड्यांवर जाताना या शिक्षकांची मोठी कसोटी लागत आहे. तीव्र चढ-उतार आणि वाहतुकीची साधने नसलेल्या या भागात पायी फिरताना उन्हाने जीवाची लाहीलाही होते.प्रत्यक्ष काम करताना या प्रगणक शिक्षकांना अनेक कटू आणि क्लेशदायक अनुभवांना सामोरे जावे लागत आहे. अनेक ठिकाणी घरे कुलूपबंद आढळतात. त्यामुळे त्याच भागात पुन्हा पुन्हा फेऱ्या माराव्या लागतात, ज्यामुळे शारीरिक आणि मानसिक ताण प्रचंड वाढतो. काहीवेळेला कुत्रे अंगावर येतात..त्याहूनही वाईट म्हणजे, अनेक नागरिक या शिक्षकांना दारात आलेले साधे 'सेल्समन' समजून अत्यंत तुच्छतेची वागणूक देतात. तर काही ठिकाणी माहिती देण्यास नकार देत वृद्ध नागरिक विनाकारण शिक्षकांना दोष देतात . "फक्त माहिती घेऊन जातात, आपल्याला काहीच देत नाहीत, यांना कोणतीही माहिती देऊ नका, अशा प्रकारची नकारात्मक वाक्ये आणि असहकार्याची भूमिका शिक्षकांना जागोजागी ऐकावी लागत आहे. काही लोक तर साधे बोलण्याच्याही मानसिकतेत नसतात. पाणी सुद्धा विचारत नाहीत अशा अत्यंत प्रतिकूल मानसिक आणि सामाजिक वातावरणातही शिक्षक आपले हसू कायम ठेवून राष्ट्रीय काम चिकाटीने करत आहेत..उन्हातानात फिरताना शारीरिक त्रास होतो आणि काही लोकांच्या नकारात्मक वागणुकीमुळे मन खिन्नही होतं. पण या चांगल्या-वाईट अनुभवांच्या पलीकडे जाऊन जेव्हा विचार करतो, तेव्हा मनाला खूप भारी वाटतं. भारत सरकारने आम्हा शिक्षकांना जबाबदार समजून जनगणनेची ही महत्त्वपूर्ण जबाबदारी दिली, याचा शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून मला सार्थ अभिमान वाटतो.- गोरख आघाव, प्रगणक, सुधागड.