कोकण

Pali Census : 40 ते 42 अंश सेल्सिअस तापमानात 'सुपरहिरो' बनून फिरतायत शिक्षक; उन्हाच्या लाहीलाहीतही जनगणनेचे राष्ट्रीय कर्तव्य अविरत सुरू

देशाच्या भविष्याचा पाया रचणारे शिक्षक महाभयंकर उन्हात, जीवाची पर्वा न करता गावागावात जनगणनेचे राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडताना दिसत आहेत.
Teachers Working Census

अमित गवळे
पाली - संपूर्ण जग सध्या 'अल-नीनो'च्या प्रभावामुळे जणू काही भट्टीत भाजलेल्या कडक तंदूरीसारखं तापलं आहे. टीव्ही स्क्रीनवर दर दहा मिनिटांनी उष्णतेच्या लाटांचे इशारे चमकत आहेत आणि दुपारच्या वेळी रस्ते निर्मनुष्य होत आहेत. कडक उन्हामुळे सामान्य नागरिक घराबाहेर पडायला धजावत नसताना, देशाच्या भविष्याचा पाया रचणारे शिक्षक मात्र या महाभयंकर उन्हात, जीवाची पर्वा न करता गावागावात जनगणनेचे राष्ट्रीय कर्तव्य पार पाडताना दिसत आहेत.

2027 census participation