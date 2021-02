रत्नागिरी : येथे ब्रेक फेल झालेल्या मालवाहू ट्रकने चार वाहनांना ठोकरले आहे. त्यातील दोन वाहने दर्ग्या समोरच्या दरीत कोसळली आहेत. दोन वाहने रस्त्यालगत पडली आहेत. अपघातामध्ये सहाजण जखमी झाल्याचे समजते. त्यांना जगद्गुरू नरेंद्राचार्य महाराज संस्थानाच्या रुग्णवाहिका तसेच 108 रुग्णवाहिका यांनी जिल्हा रुग्णालयामध्ये दाखल केले आहे. सविस्तर वृत्त थोड्याच वेळात.

