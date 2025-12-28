कोकण

Prashant Damle : पालीतील राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धेत "थिमक्का" एकांकिका अव्वल ठरली; ज्येष्ठ अभिनेते प्रशांत दामले यांची प्रमुख उपस्थिती!

State Level One Act Play Competition : पालीतील राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धेत "थिमक्का" एकांकिकेने प्रथम क्रमांक पटकावला. यावेळी प्रमुख उपस्थिती म्हणून ज्येष्ठ अभिनेता प्रशांत दामले यांनी कार्यक्रमाला सौम्यतेने दिग्दर्शन केले.
Thimakka Dominates State-Level One-Act Play Competition in Pali

Sakal

अमित गवळे - सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पाली : प्रकाश देसाई सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतिष्ठानच्या वतीने पालीत आयोजित भव्य राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धेत "थिमक्का" एकांकिका अव्वल ठरली आहे. बुधवारी (ता. 24) रात्री या स्पर्धेचा बक्षिस वितरण समारंभ संपन्न झाला. सलग सहा दिवस चाललेल्या या एकांकिका स्पर्धेत राज्यातील तब्बल 28 नाट्य संस्थांनी सहभाग घेऊन दर्जेदार सादरीकरण करून नाट्य रसिकांना मंत्रमुग्ध केले.

