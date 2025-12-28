Prashant Damle : पालीतील राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धेत "थिमक्का" एकांकिका अव्वल ठरली; ज्येष्ठ अभिनेते प्रशांत दामले यांची प्रमुख उपस्थिती!

पाली : प्रकाश देसाई सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतिष्ठानच्या वतीने पालीत आयोजित भव्य राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धेत "थिमक्का" एकांकिका अव्वल ठरली आहे. बुधवारी (ता. 24) रात्री या स्पर्धेचा बक्षिस वितरण समारंभ संपन्न झाला. सलग सहा दिवस चाललेल्या या एकांकिका स्पर्धेत राज्यातील तब्बल 28 नाट्य संस्थांनी सहभाग घेऊन दर्जेदार सादरीकरण करून नाट्य रसिकांना मंत्रमुग्ध केले. .पारितोषिक वितरण निमित्त "शिकायला गेलो एक" या सर्वात जास्त नाट्य प्रयोग ज्यांनी केले आहेत असे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डर प्रशांत दामले यांनी त्यांचा 13367वा नाट्य प्रयोग पाली येथे सादर केला. यावेळी सुधागड तालुका सर्वोत्तम एकांकिका म्हणून शिवऋण प्रतिष्ठान पाली एकांकिका "साटलं" एकांकिकेला पारितोषिक देऊन गौरविले..Raigad Tourism : रायगड जिल्ह्यात नाताळ आणि नववर्षासाठी पर्यटन स्थळे हाऊसफुल्ल; ऐतिहासिक पर्यटनाची वाढती मागणी!.यावेळी ज्येष्ठ सिने नाट्य अभिनेते प्रशांत दामले, भाजप रायगडचे नेते प्रकाश देसाई, सु. ए. सो च्या अध्यक्षा गीता पालरेचा, सु ए सो संचालिका ज्योत्स्ना देसाई, प्रतिष्ठानचे युवा नेतृत्व हर्ष प्रकाश देसाई, पाली नगरपंचायत नगराध्यक्ष पराग मेहता, प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष वेत्रवान गुरव, आलाप मेहता, सुलतान बेणसेकर, प्राचार्य लहूपचांग, ग. बा. वडेर हायस्कुलचे मुख्याध्यापक भाऊसाहेब घोडके, आदिसह मान्यवर व नाट्यप्रेमी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..यावेळी मार्गदर्शन करताना प्रकाश देसाई म्हणाले की प्रतिष्ठानचे राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धेचे हे 13 वर्ष असून दरवर्षी या स्पर्धेची उत्तरोत्तर यशाची चढती कमान पहावयास मिळते. ज्याप्रमाणे सवाई एकांकिका,लोकांकिका, अटल बिहारी करंडक एकांकिका स्पर्धा या सर्व स्पर्धात ज्या स्पर्धकांनी सहभाग घेतला ते स्पर्धक पालीतील 27 एकांकिका स्पर्धेतील स्पर्धेत पहावयास मिळाले. या सर्व एकांकिकांना अतिशय उदंड प्रतिसाद मिळाला. संपूर्ण राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून एकांकिकांनी स्पर्धेत सहभाग घेतला. दरवर्षी नाट्य रसिक प्रेक्षकांची अलोट गर्दी या एकांकिका स्पर्धा पाहण्यासाठी उसळलेली पहावयास मिळाली. भविष्यात या स्पर्धा यापेक्षाही मोठ्या स्वरूपात घेण्याचा आमचा मानस आहे..सिने नाट्य अभिनेते प्रशांत दामले सारखे दिग्गज अभिनेते तीनदा इथं आले. एकांकिका स्पर्धेची नाट्यप्रेमींना मोठी पर्वणी लाभलेली आहे, आपल्याला नाट्यगृह नाही, तरीदेखील नाट्यगृहावर मात करणाऱ्या या स्पर्धा होतात. प्रेक्षकांनी दिलेल्या उदंड प्रतिसादाबद्दल सर्वांचे आभार. पुढील वर्षी पारितोषिक मराठी बाणा सारखा अजय अतुल यांचा मोठा भव्य कार्यक्रम पारितोषिक वितरण समारंभ घेऊ . अशी ग्वाही देसाई यांनी दिली..Ravindra Dhangekar चा मुलगा निवडणुकीच्या रिंगणात, Pranav Dhangekar अपक्ष लढणार? | Pune News | Shinde Sena | Sakal News.कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी प्रकाश देसाई सामाजिक व सांस्कृतिक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष वेत्रवान गुरव, उपाध्यक्ष अभिजित चांदोरकर, शरद निकुंभ, सचिन मोरे, शेखर राऊत, सुहास लोखंडे, ऋषिकेश पिंपळे, सुशील शिंदे, आशिष हजारे, मयूर कारखानीस, संतोष भोईर, संदीप तिरमले, मिलिंद सातूर्डेकर, दत्ता सावंत, हर्षा चांदोरकर, निहारिका शिर्के, प्रणाली शेठ आदींनी अहोरात्र मेहनत घेतली..विजेत्या एकांकिका व कलाकारस्पर्धेत सर्वोत्कृष्ट एकांकिका ठरली ती म्हणजे सतीश प्रधान ज्ञान साधना महाविद्यालय ठाणे यांची थिमक्का ही एकांकिका, तर द्वितीय क्रमांक मुलुंड वाणिज्य महाविद्यालय ची "स्वातंत्र्य सौभाग्य" ही एकांकिका आणि तृतीय क्रमांक स्वामी नाट्यांगण मुंबई या संस्थेची "नवरा आला वेशिपाशी" ही एकांकिका तसेच या स्पर्धेत लक्षवेधी एकांकिका ठरली ती म्हणजे हृदयस्पर्श करणारी एल्डरेल एज्यु ट्रस्ट, सेंट जॉन कॉलेज पालघर ही एकांकिका. .रायगड जिल्ह्यातील सर्वोत्कृष्ट एकांकिकेचा मान सी के ठाकूर महाविद्यालय पनवेल यांची किचक वध पुन्हा यांना 15 हजार रोख रक्कम व आकर्षक चषक देऊन गौरविले. विजयी नाट्य संस्थांना प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून अनुक्रमे एकांकिका प्रथम क्रमांक रोख रक्कम 1 लाख , सन्मान चिन्ह, प्रशस्ती पत्रक, द्वितीय क्रमांक 75 हजार रोख पारितोषिक व तृतीय क्रमांक 50 हजार रोख व पारितोषिक आणि लक्षवेधी क्रमांकास 25 हजार रुपये व आकर्षक चषक देवून गौरविण्यात आले..उत्कृष्ठ अभिनय स्त्री अनुष्का पानसरे, भूमिका - आई, काहीतरी अडकलय, नाट्य आरंभ व मेगा इंटरटेन्मेंट पुणे , तसेच अपर्णा घोगरे भूमिका- थिमक्का, एकांकिका थिमक्का तसेच आर्या राणे , भूमिका इंदू एकांकिका स्वातंत्र्य सौभाग्य, याबरोबरच उत्कृष्ट अभिनय पुरुष नवरा आला वेशिपाशी एकांकिका मधील प्रथमेश देवकुळे हे ठरले. आणि उत्कृष्ठ दिग्दर्शन नवरा आला वेशिपाशी एकांकिकेचे दिग्दर्शक यश नवरे हे ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.