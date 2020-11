कणकवलीत घरातून हातोहात तीन लाखांचे दागिने लंपास

कणकवली : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली येथील साईनगर वरचीवाडी येथे गुरुवारी दिवसाढवळ्या चोरीचा प्रकार घडला. चोरट्याने महिलेच्या घरात घुसून सुमारे तीन लाखांचा ऐवज लांबविला. हा प्रकार सकाळी अकराच्या सुमारास घडला. या प्रकरणी प्रगती हणमंत सूर्यवंशी (रा. साईनगर, कणकवली) यांनी येथील पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी : प्रगती पतीबरोबर साईनगर येथे राहतात. आज सकाळी 10.45 च्या सुमारास त्यांचे पती हणमंत कणकवली टपाल कार्यालयात कामावर गेले. त्यादरम्यान प्रगती यांनी खोलीचा पुढील दरवाजा लोटला. मात्र, त्या दरवाजाला कडी लावली नाही. त्यानंतर त्या स्नानगृहात गेल्या. काही वेळातच दोन वेळा दरवाजाचा आवाज आला. त्यामुळे प्रगती यांनी आपण अंघोळ करीत आहोत, दहा मिनिटे थांबा, असे आवाज देत सांगितले. त्यानंतर अंघोळ करून स्नानगृहातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न केला; पण दरवाजाला बाहेरून कोणीतरी कडी घातली होती. स्नानगृहातील दिवा बंद केला. त्यानंतर त्यांना घरातील कपाट उघडल्याचा आवाज आला. स्नानगृहाचा दरवाजा एका तुकड्याने तोडून त्यातून हात घालून दरवाजाची कडी काढून प्रगती या अकराच्या सुमारास बाहेर पडल्या. त्या वेळी घरातील वस्तूंची पाहणी केली असता किल्ली असलेले कपाट उघडून संशयिताने सोन्याचे दागिने व रोख रक्कम चोरल्याचे लक्षात आले. या दागिन्यांची चोरी

यात सुमारे 28 ग्रॅम वजनाचे मंगळसूत्र (किंमत- एक लाख 40 हजार), सोन्याचे छोटे मंगळसूत्र (60 हजार), सोन्याचे आठ ग्रॅम वजनाचे कानातील झुमके (40 हजार), 12 ग्रॅम वजनाची चेन (60 हजार), दोन ग्रॅम वजनाचे वेढे (10 हजार) आणि रोख 10 हजार 500 असा तीन लाख 20 हजार 500 रुपयांचा ऐवज चोरीस गेला आहे. संपादन : विजय वेदपाठक

