कोकण

Tiger Claw Trafficking: कुडाळमध्ये वाघनखे विक्रीचा डाव उधळला

Tiger Claw Trafficking, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कुडाळ बस डेपो परिसरात १२ वाघनखांच्या बेकायदा विक्रीचा प्रयत्न वनविभागाने उधळला. अडीच लाख रुपयांचा व्यवहार ठरल्याची माहिती असून, या प्रकरणी तिघांना अटक करण्यात आली आहे.
Forest officials apprehend three suspects during an alleged attempt to sell 12 tiger claws in Kudal.

Forest officials apprehend three suspects during an alleged attempt to sell 12 tiger claws in Kudal.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कुडाळ,: वन्यप्राण्यांच्या अवयवांची बेकायदा विक्री करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तिघांना वनविभागाने आज सापळा रचून अटक केली. येथील बस डेपो काळपनाका येथे बनावट ग्राहक बनून केलेल्या वन विभागाच्या पथकाने ही कारवाई केली.

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