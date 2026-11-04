Tiger Claw Trafficking: कुडाळमध्ये वाघनखे विक्रीचा डाव उधळला

कुडाळ,: वन्यप्राण्यांच्या अवयवांची बेकायदा विक्री करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तिघांना वनविभागाने आज सापळा रचून अटक केली. येथील बस डेपो काळपनाका येथे बनावट ग्राहक बनून केलेल्या वन विभागाच्या पथकाने ही कारवाई केली. .अटक केलेल्यांमध्ये वेंगुर्ले बसस्थानकातील शिपाई रोहिदास हरिश्चंद्र कामत (वय ४७, रा. कामतवाडी, वायंगणी, ता. वेंगुर्ले), रोहिदास हरिश्चंद्र कामत, विजय रविकांत शिंदे (वय ३१, रा. मुळदे, ता. कुडाळ) आणि मुनाफ इस्माईल मुकादम (वय ४०, रा. अनपूर, विजयदुर्ग, ता. देवगड) यांचा समावेश आहे. या तिघांनी १२ वाघनखांच्या विक्रीसाठी अडीच लाख रुपयांचा व्यवहार ठरवला होता. येथील प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात तिघांना हजर केले होते. यातील दोघांना दोन दिवसांची वनकोठडी, तर एकाला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली..संशयित कामत याच्याशी वनविभागाने बनावट गिऱ्हाईक म्हणून व्यवहार ठरविला. त्याने वनअधिकाऱ्यांना वेंगुर्ले बसस्थानकावर बोलावून घेतले. ठरल्याप्रमाणे वाघनखे घेऊन एक व्यक्ती कुडाळ बस डेपोत येणार असल्याची माहिती कामत याने दिली. त्यानुसार वनविभागाच्या पथकाने काळपनाका येथील बसडेपोच्या प्रवेशद्वारावर सापळा रचला. व्यवहाराची बोलणी सुरू असतानाच पथकाने छापा टाकून तिघांना ताब्यात घेत अटक केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.