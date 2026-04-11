Tiger Sighting Sindhudurg : तळकट परिसरात पट्टेरी वाघाचा वावर; 'शक्तिपीठ'च्या प्रस्तावित नकाशाने वन्यजीव धोक्यात? प्रकल्पाच्या मार्गात नवे आव्हान!

बांदा (सिंधुदुर्ग) : तळकट परिसरात काल सकाळी साडेनऊच्या सुमारास अडीच ते तीन वर्षे वयाच्या पट्टेरी वाघाचे दर्शन (Tiger Sighting Sindhudurg) झाल्याची महत्त्वपूर्ण नोंद झाली आहे. पक्षी निरीक्षक प्रवीण सातोसकर यांनी हा वाघ प्रत्यक्ष पाहिल्याची माहिती दिली असून, या घटनेमुळे परिसरातील जैवविविधतेच्या दृष्टीने तळकटचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. हा इको सेन्सिटिव्ह झोन असून याच परिसरातून शक्तिपीठ महामार्ग प्रस्तावित असल्याने निसर्ग व पर्यावरण प्रेमींतून चिंता व्यक्त होत आहे..सातोस्कर हे नेहमीप्रमाणे सकाळी पक्षी निरीक्षणासाठी तळकट परिसरात गेले असता, त्यांना अचानक झाडीच्या आडून हालचाल जाणवली. माकडांच्या व पक्ष्यांच्या ओरडण्याने त्यांना हिंस्त्र जंगली श्वापद असल्याचे संकेत मिळाले. काही क्षणांतच पट्टेरी वाघाचे दर्शन त्यांना झाले. वाघ काही वेळ परिसरात थांबून पुन्हा दाट जंगलाच्या दिशेने निघून गेला. या संपूर्ण घटनेदरम्यान त्यांनी सुरक्षित अंतर राखून त्याचे निरीक्षण केले. त्यानंतर त्यांनी वाघाच्या पावलांच्या ठसे यांचा अभ्यास केला. यावरून त्यांनी वाघाचे अंदाजे वय हे अडीच ते ३ वर्षे असल्याचे सांगितले..तळकट हा परिसर पर्यावरणदृष्ट्या अतिशय संवेदनशील (इको सेन्सिटिव्ह झोन) मानला जातो. याच भागातून वन्यजीवांच्या हालचालीसाठी महत्त्वाचा व्याघ्र कॉरिडोर असल्याचे तज्ज्ञांनी यापूर्वीही नमूद केले आहे. त्यामुळे येथे वाघाचे दर्शन होणे ही अत्यंत महत्त्वाची बाब मानली जात आहे. यामुळे या भागात अजूनही वन्यजीवांचा मुक्त संचार सुरू असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. काही दिवसांपूर्वी याच परिसरात शेड्युल्ड वनमधील दुर्मिळ किंग कोब्राचे दर्शन झाले होते. त्यामुळे वन्यजिवंसाठी हा परिसर समृद्ध आहे..दरम्यान, याच परिसरातून प्रस्तावित असलेला शक्तिपीठ महामार्ग हा चर्चेचा विषय ठरत आहे. वाघासारख्या अतिशय संवेदनशील प्राण्याचे अस्तित्व या भागात असल्याचे प्रत्यक्ष पुरावे समोर येत असल्याने, पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांकडून या प्रकल्पाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी जोर धरू शकते. वन विभागाने या घटनेची गांभीर्याने दखल घेऊन परिसरात तपासणी व निरीक्षण वाढविण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. तसेच स्थानिक नागरिकांनी घाबरून न जाता सतर्क राहावे, जंगल परिसरात अनावश्यक वावर टाळावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे..जैवविविधता समृद्ध असल्याचे अधोरेखिततळकट परिसरात यापूर्वी विविध दुर्मीळ वन्यजीव, पक्षी आणि सर्प प्रजातींच्या नोंदी झालेल्या आहेत. आता पट्टेरी वाघाचे दर्शन झाल्याने या भागातील जैवविविधता अत्यंत समृद्ध असल्याचे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.