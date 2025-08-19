सावर्डे विद्यालयाचे हॉलीबॉल स्पर्धेत यश
सावर्डे ः यशस्वी खेळाडूंचे अभिनंदन करताना उपप्राचार्य विजय चव्हाण व मार्गदर्शक शिक्षक.
सावर्डे विद्यालयाचे हॉलीबॉलमध्ये यश
सकाळ वृत्तसेवा
सावर्डे, ता. १९ : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय आमि जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय आयोजित चिपळूण तालुकास्तरीय पावसाळी हॉलीबॉल स्पर्धेत सावर्डे येथील गोविंदराव निकम माध्यमिक विद्यालयाने १९ वर्षे मुलींच्या संघाने विजेतेपद पटकावले. असुर्डे विद्यालय उपविजयी ठरला.
सह्याद्री क्रीडा संकुल येथे ही स्पर्धा झाली. या स्पर्धेचे उद्घाटन सह्याद्री क्रीडा प्रबोधिनीचे अध्यक्ष अनिरुद्ध निकम, सह्याद्री शिक्षण संस्थेचे सचिव महेश महाडिक आणि विद्यालयाचे मुख्याध्यापक राजेंद्रकुमार वारे यांच्या हस्ते करण्यात आले. विजयी संघात आरती मकाळे, अवंती नरळकर, समृद्धी पाष्टे, श्रावणी कदम, श्रुती नरोटे, प्रिया पवार, यशस्वी पवार, भूमिका उत्तेकर, जागृती ओकटे, संयोगिता लाहीम आणि मधुराणी कातकर यांचा सहभाग होता. याशिवाय १४ वर्षे वयोगटातील मुलींचा संघ उपविजेता ठरला असून, १९ वर्षे वयोगटातील मुलांच्या संघाने द्वितीय क्रमांक पटकावला आहे. या स्पर्धेत चिपळूण तालुक्यातील १८ शाळांनी सहभाग घेतला होता. संघाला मार्गदर्शन करण्याचे काम विद्यालयाचे क्रीडा शिक्षक दादासाहेब पांढरे, रोहित गमरे, अमृत कडगावे आणि प्रशांत सकपाळ यांनी केले. यशस्वी खेळाडू व मार्गदर्शकांचे शिक्षण संस्थेचे कार्याध्यक्ष व आमदार शेखर निकम, ज्येष्ठ संचालक व शालेय समितीचे अध्यक्ष शांताराम खानविलकर, सचिव महेश महाडिक, मुख्याध्यापक राजेंद्र वारे, उपमुख्याध्यापक विजय चव्हाण यांनी अभिनंदन केले आहे.
