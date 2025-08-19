प्रथम क्रमांक प्राप्त मंजिरी कांबळेने केले ध्वजारोहण
‘कर्वे’त मंजिरीच्या हस्ते ध्वजवंदन
रत्नागिरी, ता. १९ : महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेच्या शिरगांव येथील प्रकल्पात, एक स्तुत्य परंपरा जपली जात आहे. महर्षी कर्वे महिला महाविद्यालयाच्या तृतीय वर्षात सर्वाधिक गुण मिळवणाऱ्या मंजिरी कांबळे हिने स्वातंत्र्यदिनी ध्वजवंदन केले. गेले तीन वर्षे ही प्रथा जपण्यात येत आहे.
मंजिरीने एसएनडीटी विद्यापीठामार्फत आयोजित आविष्कार स्पर्धेतही प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. कार्यक्रमाला नवलाई ग्रुपचे संचालक जितेंद्र सावंत, पत्नी पूर्वा सावंत, संस्थेचे प्रकल्पप्रमुख मंदार सावंतदेसाई, प्रकल्प समन्वयक स्वप्निल सावंत, सदस्य प्रसन्न दामले, सदस्या स्वरूपा सरदेसाई, शिल्पा पानवलकर, प्र. प्राचार्या स्नेहा कोतवडेकर, प्र. प्राचार्या समीना मुलाणी आदी उपस्थित होते.
