मंगेश परांजपे यांना आदर्श महसूल कर्मचारी पुरस्कार

राजापूर ः मंगेश परांजपे यांना राजापूर तालुका आदर्श महसूल कर्मचारी पुरस्कार देऊन गौरविताना प्रांताधिकारी डॉ. जॅस्मिन, तहसीलदार विकास गंबरे.
राजापूर, ता. १९ : राजापूर तहसील कार्यालयात कोषागार साहाय्यक महसूल अधिकारी पदावर कार्यरत मंगेश परांजपे यांना महसूल विभागातर्फे ‘राजापूर तालुका आदर्श महसूल कर्मचारी’ पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. प्रांताधिकारी डॉ. जॅस्मिन यांच्या हस्ते आणि तहसीलदार विकास गंबरे यांच्या उपस्थितीत श्री. परांजपे यांना रोख रक्कम व प्रशस्तिपत्र देण्यात आले. कोषागार साहाय्यक महसूल अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले श्री. परांजपे २००७ पासून महसूल प्रशासनात कार्यरत आहेत. यापूर्वी त्यांनी गुहागर तहसील कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे काम केले आहे. २०१६ पासून ते राजापूर तहसील कार्यालयात कार्यरत आहेत.
