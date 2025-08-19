अवजड वाहनांना बंदी
महामार्गावर २३पासून
अवजड वाहनांना बंदी
चिपळूण ः गौरी गणपतीचा उत्सवासाठी कोकणात येणाऱ्या चाकरमान्यांच्या सुरक्षित आणि सुरळीत प्रवासासाठी प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. २३ ऑगस्टपासून मुंबई-गोवा महामार्गावर १६ टन किंवा त्यापेक्षा अधिक वजनाच्या अवजड वाहनांच्या वाहतुकीवर बंदी लागू करण्यात आली आहे. २३ ते २९ ऑगस्ट रात्री १२ वाजेपर्यंत अवजड वाहनांची वाहतूक बंद राहणार आहे. तसेच २ ते ४ सप्टेंबर रात्री ८ वाजेपर्यंत, ६ ते ८ सप्टेंबरला रात्री ८ वाजेपर्यंत महामार्गावर जड वाहनांना प्रवेश बंदी राहणार आहे.
कुंबळे ः प्लास्टिक संकलन केंद्रांचे उद्घाटन करताना गृहराज्यमंत्री आमदार योगेश कदम, सरपंच सानिका पाटील व अन्य.
कुंबळेत प्लास्टिक संकलन केंद्र सुरू
मंडणगड ः स्वातंत्र्यदिनाचे औचित्य साधून पंचायत समितीतर्फे कुंबळे ग्रामपंचायत येथील तालुकास्तरीय प्लास्टिक संकलन केंद्राचे उद्घाटन गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या हस्ते झाले. तालुक्यातील ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून प्लास्टिक संकलित करून संकलन केंद्रावर देण्यात येणार आहे. कार्यक्रमाला तालुकाप्रमुख प्रताप घोसाळकर, गटविकास अधिकारी सुनील खरात, पाणीपुरवठा अधिकारी जवादे, मंडळ अधिकारी नीलेश गोडघासे, कुंबळे सरपंच सानिका पाटील उपस्थित होते.
