वक्तृत्व स्पर्धेतील विजेत्यांचा बिडवाडी विद्यालयात गौरव
वक्तृत्व स्पर्धेतील विजेत्यांचा
बिडवाडी विद्यालयात गौरव
कणकवली, ता. १९ ः बिडवाडी (ता. कणकवली) माध्यमिक विद्यालय आणि वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यातील विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित आंतरशालेय वक्तृत्व स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण सोहळा नुकताच विद्यालयात झाला. यावेळी विजेत्यांना पारितोषिक देऊन गौरविण्यात आले.
यावेळी शालेय शिक्षण समिती अध्यक्ष दत्ताराम हिंदळेकर, बिडवाडी सरपंच पूजा चव्हाण, उपसरपंच सुदाम तेली, राष्ट्रपती पुरस्कार प्राप्त माजी सैनिक बाळकृष्ण कावले आदी उपस्थितीत होते. या स्पर्धेत बिडवाडीतील विविध शाळांमधून एकूण ५० विद्यार्थी सहभागी झाले. ही स्पर्धा तीन गटांत झाली. गट क्रमांक एक पहिली ते चौथीसाठी ‘आयुष्यातील आई-वडिलांचे जीवनातील महत्त्व’ हा विषय होता. गट क्रमांक दोन पाचवी ते आठवी ‘दैनंदिन जीवनात व्यायामाचे महत्त्व’, हा विषय होता. गट क्रमांक तीन नववी ते बारावीसाठी ‘शेती व शेतीचे अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व’ असा विषय होता.
प्राचार्य ए.के.कांबळे यांनी मार्गदर्शन केले. प्रमुख अतिथी माजी सैनिक बाळकृष्ण कावले यांचा सत्कार करण्यात आला. माजी विद्यार्थी गुरुनाथ विजय गुरव (पिसेकामते) यांच्या सौजन्याने, तर या विद्यालयाचे माजी प्राचार्य सुमुख दिनकर जोशी यांच्या सौजन्याने प्रशस्तिपत्र वितरित केली.
स्पर्धेचा निकाल असा : गट क्रमांक एक पहिली ते चौथी अनुक्रमे : उर्वी रवींद्र तेली (जि. प. प्राथमिक शाळा बिडवाडी नंबर एक), दुर्वा राजाराम चव्हाण (प्राथमिक शाळा बिडवाडी कणखरे), दिव्या संतोष लाड (प्राथमिक शाळा बिडवाडी नंबर एक) गट क्रमांक दोन पाचवी ते सातवी दिप्ती संतोष लाड (बिडवाडी विद्यालय), तन्मय प्रसाद बांदल (बिडवाडी विद्यालय), देवेश परुळेकर (बिडवाडी विद्यालय) गट क्रमांक तीन नववी ते बारावी - करिष्मा अंकुश राणे (कनिष्ठ महाविद्यालय, बिडवाडी), समीक्षा संदीप राणे (कनिष्ठ महाविद्यालय, बिडवाडी), निहारिका सचिन मगर (बिडवाडी विद्यालय).
शालेय शिक्षण समिती सदस्य आनंदराव साटम, अभिमन्यू लाड, कल्पक चिंदरकर, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष सचिन मगर, उपाध्यक्षा सानिका भोगले, सदस्य दिलीप भोगले, प्रशांत चव्हाण, विजय चिंतनकर, ग्रामपंचायत सदस्य श्याम कदम, महिला तक्रार निवारण समिती सदस्या संजना चव्हाण, माजी प्राचार्य सुमुख जोशी आदी उपस्थित होते.
