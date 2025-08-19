-शांतता, स्थिरता, एकाग्रता दर्शविणाऱ्या मूर्ती
चित्रशाळेत गणेशमूर्ती रंगकाम करताना प्रथमेश सागवेकर.
शांतता, स्थिरता, एकाग्रता दर्शवणाऱ्या मूर्ती
सागवेकर यांची मूर्तिशाळा; चौथी पिढी साकारतेय श्रीगणेशमूर्ती
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. १९ ः तुळशी येथील सागवेकर कुटुंबाची चौथी पिढी प्रथमेश सागवेकर व अनंत सागवेकर गणपतीच्या मूर्ती साकारत आहेत. शांतता, स्थिरता आणि एकाग्रता दर्शवणारी मांडी घालून बसलेली गणेशमूर्ती लक्षवेधी ठरत आहेत.
डोंगरावरील चिकट मातीपासून मूर्ती बनवण्याचा सुरू झालेला सागवेकर कुटुंबाचा मूर्ती घडवण्याचा प्रवास सुमारे दीडशे वर्षानंतरही चौथ्या पिढीने निरंतर चालू ठेवला आहे. चित्रशाळेतील मूर्तींना पाले, तुळशी, आंबवणे खुर्द, माहू, मंडणगड, पंचक्रोशीसह तालुक्यातील मोठ्या प्रमाणात भाविकांची मागणी आहे. सागवेकर मूर्तिकारांची कला सर्वदूर पसरली आहे. त्यांच्या जुन्या पिढीतील कलेची चर्चा आजही होते. प्रथमेश यांचे पणजोबा केशव सागवेकर यांच्यापासून ही कला जोपासली जात आहे. आजोबा शांताराम सागवेकर यांच्यानंतर वडील सुरेश सागवेकर यांनी ही कला अवगत केली. आपल्या काळात त्यांनी अनेकांना मूर्ती घडवण्याचे मार्गदर्शनही केले. पणजोबा त्या काळी रानात जाऊन डोंगरावर असणारी चिकट माती गोळा करून आणत. त्यातून मूर्ती घडवल्या जात असत. आज सागवेकरांची चौथी पिढी गणपती व अंबेच्या मूर्ती बनवत आहेत. त्यांचा घरातच पारंपरिक गणेशमूर्ती बनवण्याचा कारखाना आहे. सिंह, गाय, मोर, गरुडावर आरूढ झालेल्या तसेच जास्वंदी, कमळफुलात बसलेल्या गणेशमूर्तींना त्यांच्याकडे मागणी असते. प्रथमेश सागवेकर हे फायबर, उडन, स्टोन, मेटल, थर्माकोलच्या मूर्ती बनवण्यात अत्यंत कुशल आहेत. गणेशमूर्ती रंगरंगोटी अंतिम टप्प्यात असून, या कामी मित्रपरिवार मदत करत आहे.
