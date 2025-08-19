सेंट थॉमस स्कूल मध्ये दहीहंडी उत्सव साजरा
रत्नागिरी : सेंट थॉमस स्कूलमध्ये दहीहंडी फोडताना विद्यार्थिनी.
सेंट थॉमस स्कूलमध्ये दहीहंडी
रत्नागिरी, ता. १९ : कारवांचीवाडी येथील सेंट थॉमस स्कूलमध्ये दहीहंडीचा उत्सव साजरा करण्यात आला. दहीहंडीसाठी विद्यार्थिनी व विद्यार्थी असे दोन संघ तयार करण्यात आले होते. या दोन्हीही संघांनी दहीहंडीला दमदार सलामी दिली व दहीहंडी फोडली. दहीहंडीनिमित्त नृत्य सादरीकरण करण्यात आले. सर्व विद्यार्थ्यांनी दहीहंडीच्या उत्सवामध्ये उत्स्फूर्तपणे सहभाग घेतला. यामध्ये शाळेचे व्यवस्थापक फादर थॉमस, शाळेचे प्रिन्सिपल फादर जॉर्ज, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांनी विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन दिले व सहभाग घेतला.
