उत्सवाच्या उंबरठ्यावर चिपीवासीय काळोखात
85791
उत्सवाच्या उंबरठ्यावर चिपीवासीय काळोखात
दोन दिवसांपासून वीज समस्या; ठाकरे शिवसेना आंदोलन करणार
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. २० ः वेंगुर्ले तालुक्यातील चिपीवासीयांची दोन दिवसांपासून बत्ती गुल झाली आहे. मागील दीड-दोन महिन्यांपासून येथील विजेच्या समस्येने ग्राहक हैराण झाले असून आता तर ऐन गणेशोत्सवाच्या कालावधीत हा खेळखंडोबा सुरू आहे. शेजारीच असलेल्या विमानतळाचे लाड पुरवताना येथील ग्रामस्थांवर मात्र ‘महावितरण’ने अन्याय केलेला दिसत असून याविरोधात ठाकरे शिवसेनेतर्फे आंदोलन छेडण्याचा इशारा म्हापण विभागप्रमुख अजय सारंग यांनी दिला.
मागील पाच दिवस मुसळधार पावसाने धूमशान घातल्यामुळे विजेसह दूरध्वनी सेवाही कोलमडली आहे. चिपीतील ग्रामस्थ ‘बत्तीगुल’च्या या प्रकारामुळे पुरते मेटाकुटीस आले आहेत. चिपी विमानतळाच्या बाहेरून ११ केव्ही लाइनने चिपी, भरणी, कालवंड, गाडेधाववाडीला वीज पुरवठा केला जात होता. काही महिन्यांपूर्वी ती लाईन कापून नेरूर (कवठी) या भागातून वीज पुरवठा सुरू करण्यात आला. प्रत्यक्षात या भागात काम करणारे लाइनमन हे पाट सेक्शन आंदुर्लेचे आहेत. त्यामुळे ते चिपी, भरणीमध्ये काही समस्या निर्माण झाली तर ते नेरूर सेक्शनकडे बोट दाखवतात. चिपीवासीयांना सध्या पूर्णपणे कवठी, नेरूरमधील वायरमनवर अवलंबून राहावे लागत आहे. या ठिकाणी पूर्वीप्रमाणे असलेली पाट (आंदुर्ले) सेक्शनमधून येणारी ११ केव्हीची वीज जोडणी करावी. गणेश चित्रशाळेत गणेशमूर्तींचे रंगरंगोटीचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. स्प्रे पेंटिंगसह अन्य लहान-मोठ्या मशिनरीसाठी लागणारी वीजच गायब असल्यामुळे कारागिरांना हाताची घडी घालून बसण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. ग्राहकांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहू नका; अन्यथा आंदोलनाचे शस्त्र उपसावे लागेल, असा इशारा सारंग यांनी दिला आहे.
---------------
दाद कोणाकडे मागायची?
विजेच्या समस्येसंदर्भात वायरमनशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असल्यास मोबाईल बंद येतो. संपूर्ण चिपी गावात ८०० हून अधिक ग्राहक आहेत. मात्र, विजेची समस्या सोडवण्यासाठी केवळ आश्वासनाची थाप मिळते. ‘महावितरण’मधील कुडाळच्या उपअभियंत्यांशी संपर्क केलास त्यांचाही मोबाईल ‘कव्हरेज’ क्षेत्राच्याबाहेर आहे, असे सांगितले जाते. त्यामुळे दाद कोणाकडे मागायची, असा प्रश्न श्री. सारंग यांनी यावेळी उपस्थित केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.