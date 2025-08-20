रत्नागिरी- जिल्हा महिला पतसंस्थेने पत निर्माण केली
जिल्हा महिला पतसंस्थेने
पत निर्माण केलीः राजेशिर्के
लांजा शाखेला आदर्श पुरस्कार
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २० : पतसंस्थेच्या स्थापनेपासूनच समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, अशिक्षित महिलांना मार्गदर्शन व आर्थिक साह्य करून त्यांची समाजात पत निर्माण करण्याचे काम जिल्हा महिला पतसंस्थेने केले आहे. आजही अनेक कर्जदार कर्ज परतफेड करून नव्याने कर्ज घेऊन आपल्या व्यवसायात भरारी घेत आहेत, मुलांना उच्चशिक्षित करत आहेत त्यामुळेच ही संस्था सर्वसामान्यांची हक्काची संस्था आहे, असे प्रतिपादन रत्नागिरी जिल्हा महिला सहकारी पतसंस्थेच्या अध्यक्ष युगंधरा राजेशिर्के यांनी केले. पतसंस्थेच्या वार्षिक सभेमध्ये त्या बोलत होत्या.
वार्षिक सभेला सुजाता तांबे, विनया बेलवलकर, प्राची शिंदे व दिलनाझ शेख, कृतिका सुवरे, आदिती पेजे उपस्थित होत्या. संस्थेचा आदर्श शाखा पुरस्कार या वर्षी लांजा शाखेला अध्यक्षा युगंधरा राजेशिर्के व संचालिकांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला.
गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार
कर्मचारी, पिग्मी एजंटांच्या गुणवंत मुलांचा सत्कार केला. दहावीतील गुणवंत पियुष रेपाळ, सेजल मोहिते, भक्ती कदम, जिज्ञेश शिंदे, श्रावणी सकपाळ व सोनम ताम्हनकर; बारावीतील गुणवंत सानिया मोहिते, मैत्रेयी जाधव, अथर्व पोकळे, रिद्दिश रसाळ, शुभम ताम्हणकर तसेच पियुष नेरकर (बीएएमएस), राहुल किंजळे (बीई), समिधन मोरे (बीटेक्), शुभम शिवलकर (मर्चंट नेव्ही) आणि श्रावणी चिंदे (बीटेक्) यांना सन्मानित करण्यात आले.
