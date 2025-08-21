न्या. खन्ना यांनी संविधानाच्या आत्म्याला शब्द दिले

rat२०p३७.jpg-
P२५N८५८६३
कोल्हापूर : रत्नागिरीतील अॅड. विलास पाटणे लिखित न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या पुस्तकाच्या द्वितीय आवृत्तीचे प्रकाशन करताना सरन्यायाधीश भूषण गवई.
न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या चरित्रावर पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे कोल्हापूरमध्ये प्रकाशन;
न्यायमूर्ती खन्ना यांचे जीवन दीपस्तंभासारखे
सरन्यायाधीश भूषण गवई ः पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे प्रकाशन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २१ : न्यायमूर्ती खन्ना यांचे जीवन म्हणजे एक तेजस्वी दीपस्तंभ, जो अंधारातही न्यायाचा मार्ग उजळवतो. त्यांच्या विचारांची तार्किकता, स्पष्टता आणि तत्त्वनिष्ठ निर्णय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील अमिट ठसे आहेत, त्यांचे न्यायालयीन निर्णय न्यायिक विवेकबुद्धीने केलेले नैतिक व ऐतिहासिक विधान होते, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी प्रतिपादन केले.
रत्नागिरीतील ॲड. विलास पाटणे लिखित न्यायमूर्ती एच. आर. खन्ना यांच्यावरील पुस्तकाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे प्रकाशन कोल्हापूर येथील शासकीय विश्रामगृहात झाले. त्या वेळी सरन्यायाधीश गवई बोलत होते. ते म्हणाले, ॲड. विलास पाटणे यांचे व्यक्तिमत्त्व कायद्याच्या गाभ्याशी जोडलेले आहे, जे न्यायाच्या संवेदनशील व मानवी धाग्यांना समजून घेते. या ग्रंथात न्यायमूर्ती खन्ना यांच्या केवळ चरित्राचाच नव्हे तर त्या काळातील न्यायिक घडामोडींचा धांडोळा ओघवत्या शैलीत घेतात. ते वाचणे उद्बोधक आणि प्रेरक आहे.
या प्रसंगी लेखक आणि रत्नागिरी बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. विलास पाटणे म्हणाले, एडीएम जबलपूर खटल्यातून त्यांनी राज्यघटनेच्या पावित्र्याकरिता धैर्य, सामर्थ्य आणि दृढता अधोरेखित केली. न्यायमूर्ती खन्ना यांनी बाणेदारपणे सर्वोच्च न्यायाधीशपदाचा त्याग केला. आपल्या न्यायालयीन निर्णयाने त्यांनी संविधानाचे जतन केले, असे त्यांनी सांगितले. या वेळी कोल्हापूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अॅड. विजय पाटील, ॲड. राजशेखर मलुष्टे, ॲड. अमोल सामंत, ॲड. शाल्मली आंबुलकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.